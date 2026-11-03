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Manajer Chelsea Xabi Alonso yakin Romeo Lavia akhirnya mulai bangkit di Stamford Bridge setelah tampil dominan dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United. Setelah berkali-kali mengalami cedera sejak tiba di London, gelandang asal Belgia itu tampaknya telah mengamankan tempatnya sebagai sosok penting di lini tengah Chelsea.

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Lavia tampil gemilang melawan United

Lavia telah meninggalkan masalah kebugarannya. Gelandang berusia 22 tahun itu bermain penuh selama 90 menit dalam laga kompetitif bersama Chelsea untuk pertama kalinya pada pertandingan Piala Liga Inggris melawan Liverpool pekan lalu. Hanya tiga hari kemudian, ia kembali menunjukkan ketahanan fisik yang sama dalam kemenangan penting 2-0 atas Manchester United.

Pemain Belgia itu bergabung dengan Chelsea dari Southampton pada 2023, tetapi kemudian harus menjalani masa sulit karena lama menepi. Kini, setelah kembali bugar sepenuhnya, ia mengatur lini tengah Alonso dengan penuh kendali dan konsistensi.

Alonso puji mentalitas Lavia

Alonso, yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan pertandingan di level tertinggi, memberikan pujian khusus kepada Lavia seusai kemenangan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti kepercayaan diri sang gelandang yang kian tumbuh terhadap kondisi fisiknya.

"Kami tahu Rom merasa lebih baik, lebih kuat, dan lebih percaya diri untuk bermain lebih lama serta menanggung beban yang lebih besar," kata Alonso kepada situs resmi klub. "Setelah bermain sepanjang pertandingan di Anfield, belum genap 72 jam kemudian dia bermain seperti itu dengan energi sebesar itu [melawan United]. Terkadang, kondisi mental lebih penting daripada kondisi fisik, dan sekarang kondisi mentalnya sedang bagus."

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Pelatih Chelsea itu sangat terkesan dengan aspek teknis penampilan pemain muda tersebut. "Itu penampilan yang luar biasa. Dalam tiga pekan terakhir, saya melihat Romeo berada dalam performa terbaiknya," ujarnya. "Dari sudut pandang seorang gelandang, permainannya sangat lengkap. Dia melakukan begitu banyak hal dengan baik dan saya senang untuknya. Dia layak mendapat pengakuan besar. Dia melakukan begitu banyak hal dengan benar.

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"Dia selalu menghubungkan lini pertahanan dengan para pemain di lini serang, mampu mengalihkan arah permainan, mengambil banyak keputusan yang tepat, serta tampil sangat dinamis dan kompetitif. Bukan hanya dalam pertandingan ini, tetapi juga dalam dua atau tiga pekan terakhir, dia bermain di level yang sangat baik dan saya sangat senang untuknya."

Bangkit dari kekecewaan

Kemenangan itu datang pada saat yang sangat penting bagi Chelsea. Sebelum akhir pekan tersebut, Chelsea kalah dari Tottenham di Liga Primer sebelum tersingkir secara menyakitkan dari Piala Liga Inggris melalui adu penalti melawan Liverpool. Kebangkitan melawan United mengembalikan momentum penting dan membawa tim Alonso kembali ke zona kualifikasi Liga Champions.

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Mengenai hasil tersebut, Lavia mengatakan: "Ini pertandingan yang sangat penting dan kemenangan yang penting. Menurut saya, kerja sama tim sungguh luar biasa. Semua orang, dari pemain yang tampil sebagai starter hingga pemain yang masuk sebagai pengganti, menunjukkan komitmen. Menurut saya, itu menjadi sinyal positif untuk apa yang akan datang."

Pemain Belgia itu juga mengakui kemajuannya sendiri setelah menjalani rehabilitasi yang berat. "Saya suka mengatakan bahwa tugas saya adalah mempermudah tugas para pemain di depan saya dan semua orang di sekitar saya. Jadi, saya senang bisa melakukan itu dan membantu tim meraih kemenangan yang bagus," tambahnya. "Saya merasa sangat nyaman. Seperti yang selalu saya katakan, selama berminggu-minggu ada banyak kerja keras yang tidak terlihat, bersama semua orang di klub dan di tempat latihan. Jadi, saya sangat senang semua itu membuahkan hasil dan semoga terus berlanjut seperti ini."

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Upaya merebut tiket Liga Champions

Setelah kembali menempati posisi empat besar, Chelsea kini harus melanjutkan momentum dari fondasi yang kokoh ini. Kembalinya Lavia ke kondisi fisik terbaik memberikan dorongan besar bagi Alonso di lini tengah. Untuk sisa musim ini, kehadirannya pada dasarnya seperti mendapatkan pemain baru.

Tantangan terdekat Chelsea adalah menjaga konsistensi. Setelah berhasil melewati pekan yang penuh gejolak, mereka harus menunjukkan disiplin dan energi yang sama seperti saat melawan Manchester United untuk mengukuhkan posisi di zona Liga Champions.