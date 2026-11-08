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Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso menantang skuadnya untuk kembali merebut tempat di jajaran elite Eropa setelah awal yang menjanjikan dalam musim pertamanya di Stamford Bridge. Meski pelatih asal Spanyol itu memanfaatkan jadwal yang lebih ringan untuk menerapkan gagasan taktisnya, ia mengaku sangat ingin menukar pekan-pekan latihan yang tenang dengan hiruk-pikuk kompetisi Eropa.

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Ambisi tampil di Eropa di Stamford Bridge

Alonso mengawali kiprahnya di London Barat dengan produktif, tetapi pria asal Spanyol itu sudah menatap masa depan dengan jadwal yang jauh lebih padat. Tanpa kewajiban bertanding di kompetisi Eropa, musim ini memberinya banyak waktu untuk mengasah taktik di Cobham. Namun, mantan pelatih Bayer Leverkusen itu ingin “pekan-pekan panjang” tersebut segera berlalu.

Chelsea saat ini menempati peringkat keempat klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih 16 poin dari sembilan pertandingan pertama. Fondasi yang solid di liga ini dibangun ketika Alonso bisa sepenuhnya berfokus pada sesi latihan. Meski begitu, sang pelatih memandang absennya Chelsea dari kompetisi Eropa sebagai keadaan sementara yang harus berubah paling lambat musim depan.

Menjelang laga melawan Sunderland, yang secara mengejutkan juga harus membagi fokus dengan pertandingan Eropa musim ini, Alonso menegaskan ambisinya. “Ambisinya adalah kembali ke sana [ke Eropa],” ujar pelatih Chelsea itu melalui situs resmi klub. “[Kami ingin] ini menjadi satu-satunya musim ketika kami menjalani pekan-pekan panjang. Target, keinginan, dan tekad kami adalah menjalani pekan-pekan yang padat, menghadapi tiga pertandingan dalam sepekan, dan kita akan jauh lebih sering bertemu.”

Membangun identitas baru di Cobham

Absennya pertandingan pada tengah pekan bisa dibilang menjadi keuntungan tak terduga bagi Alonso dalam masa transisinya. Situasi itu memberinya waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan skuad muda dan melatih permainan berbasis posisi yang menjadi ciri keberhasilannya di Bundesliga. Namun, mantan gelandang legendaris yang dua kali menjuarai Liga Champions sebagai pemain itu tetap berfokus pada tujuan yang lebih besar.

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Alonso sangat menyadari bahwa klub sekaliber Chelsea dituntut tampil di Liga Champions. Meski menghargai waktu yang dimilikinya untuk menanamkan filosofi permainan, ia menegaskan bahwa klub dengan prestise seperti Chelsea selayaknya berada di panggung tertinggi. “Bukan berarti situasi ini menyakitkan sekarang, karena kami menghadapinya, tetapi di sanalah kami ingin berada,” tambah Alonso saat membahas ketiadaan pertandingan pada tengah pekan saat ini.

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Meraih hak untuk bersaing

Meski yakin akan potensi skuadnya, Alonso tidak meremehkan sulitnya kembali ke level tertinggi. Ia percaya timnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa, tetapi menekankan bahwa hasil di lapangan harus membuktikan kelayakan ambisi tersebut. Bagi Alonso, perjalanan kembali ke Eropa merupakan proses yang menuntut kualitas setiap hari dan konsistensi di Liga Primer Inggris.

“Kami ingin bermain di Eropa, di stadion-stadion besar, menghadapi tim-tim papan atas Eropa karena saya pikir kami bisa berada di sana. Namun, kami harus meraih hak untuk berada di sana,” tegas Alonso.

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Tekad tampil di panggung elite

Sebagai salah satu pemain paling berprestasi di generasinya, 119 penampilan Alonso di Liga Champions telah membentuk pandangannya sebagai pelatih. Ia memahami tuntutan fisik dan mental dari jadwal yang tanpa henti, tetapi memandang tuntutan tersebut sebagai tanda keberhasilan. Misinya saat ini adalah menanamkan hasrat yang sama untuk tampil di level elite kepada para pemain di ruang ganti Stamford Bridge.

“Kami menyukai sepakbola dan, sayangnya, kami hanya bisa berkomentar [tentang apa yang terjadi selama pekan pertandingan Eropa],” tutup Alonso. “Kami ingin berada di sana, tetapi kami harus pantas mendapatkannya.”