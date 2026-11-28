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Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, membeberkan penyebab kekalahan timnya 3-2 dari tuan rumah Nottingham Forest dalam laga Liga Primer Inggris yang mempertemukan kedua tim kemarin, Jumat, sekaligus mengakui bahwa Chelsea sedang melewati periode sulit.

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Mengenai penyebab kekalahan tersebut, Alonso mengatakan kepada media seusai pertandingan: "Banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kami, tentu saja. Kami kesulitan mempertahankan hasil. Kami kebobolan gol pertama. Itu hal pertama yang tidak berjalan dengan benar."

Ia menambahkan: "Lalu, ketika mereka mencetak gol kedua, skor menjadi 2-1 dan masih ada waktu untuk bermain. Jadi, kebobolan gol ketiga membuat semuanya menjadi sangat, sangat sulit. Kami sedang melalui masa sulit dalam hal soliditas dan kepercayaan diri. Kami harus bekerja untuk menemukan solusi. Kami perlu menemukan solusi untuk memulihkan kepercayaan diri itu dalam bermain. Dan itulah satu-satunya cara."

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Ketika ditanya apakah ia menyesal memainkan Wesley Fofana sejak menit awal, meski sang pemain mendapat hinaan dari suporter Chelsea, pelatih asal Spanyol itu menegaskan pentingnya kebersamaan: "Kami harus tetap bersatu. Semua orang di ruang ganti, setiap individu di tim, kami membutuhkannya. Kami membutuhkan bantuan, dan kami harus melewati ini bersama-sama. Kami tidak mengesampingkan siapa pun."

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Soal menurunnya kepercayaan diri di dalam tim dan apakah para pemain memahami pesan yang coba ia sampaikan, Alonso berkata: "Kami bekerja, kami berusaha menemukan solusi, kami berusaha mengerahkan segala kemampuan kami, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai keinginan kami. Dan saya tidak memahami cara lain dalam sepak bola selain terus berusaha bekerja dan mencoba lagi. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan benar."

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Mantan pelatih Real Madrid itu melanjutkan: "Karena jika kami ingin meraih sesuatu, itu harus datang dari dalam diri kami. Tidak akan ada orang dari luar yang datang untuk memberi kami solusi dan kerja keras yang kami butuhkan, kualitas yang kami butuhkan, serta mentalitas yang kami butuhkan. Itu harus datang dari dalam tim."

Saat ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Fofana setelah pertandingan, ia hanya menjawab: "Tidak."

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Dengan hasil ini, Chelsea tertahan di peringkat kedelapan dengan 16 poin, sementara Forest menambah koleksi poinnya menjadi 12 dan menempati peringkat ke-14 klasemen Liga Primer Inggris.

Penyerang asal Brasil, Igor Jesus, membuka keunggulan tuan rumah pada menit kelima setelah menerima umpan silang Daniel Muñoz di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan langsung yang indah ke gawang, memberikan awal sempurna bagi timnya.

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Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Nottingham Forest, meski Chelsea lebih banyak menguasai bola. Tim asal London itu kesulitan menembus pertahanan tuan rumah, sementara Forest tampak lebih efektif dalam memanfaatkan ruang.

Di awal babak kedua, Morgan Gibbs-White menggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-51. Wasit menunjuk titik putih setelah Wesley Fofana menjatuhkan penyerang Liam Delap, yang berusaha melewati bek asal Prancis tersebut.

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Chelsea tidak perlu menunggu lama untuk membalas. Pemain pengganti asal Belanda, Emanuel Emegha, memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 setelah menyambar bola muntah dari tembakan Pedro Neto.

Namun, Gibbs-White kembali memperlebar keunggulan Nottingham Forest dengan mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga timnya pada menit ke-73, sebelum Emegha kembali memperkecil skor pada menit ke-89. Laga pun berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tuan rumah.

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Hasil ini menambah tekanan terhadap Chelsea dan pelatihnya, Xabi Alonso, setelah sebelumnya menelan kekalahan telak 4-1 dari Leeds United di Stamford Bridge, serta kalah 1-0 dari Sunderland pada pekan sebelumnya.