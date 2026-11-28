Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tekanan terhadap Xabi Alonso meningkat setelah Chelsea menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris, takluk 3-2 dari Nottingham Forest pada Jumat malam. Di tengah suasana panas ketika Wesley Fofana dicemooh suporternya sendiri menyusul wawancara kontroversial, pelatih Chelsea menyerukan persatuan di klub.

Iklan

Chelsea telan kekalahan ketiga beruntun

Rentetan hasil buruk Chelsea di Liga Primer Inggris berlanjut pada Jumat malam ketika mereka kalah 3-2 di kandang Forest . Hasil itu menjadi kekalahan ketiga beruntun Chelsea di liga dan membuat pelatih Alonso semakin disorot. Forest mengambil kendali lewat tendangan voli Igor Jesus pada awal laga, sebelum Morgan Gibbs-White mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah menang. Pemain pengganti Emmanuel Emegha mencetak dua gol bagi tim tamu, tetapi gol-golnya pada akhirnya sia-sia.

Selain hasil pertandingan, suasana panas di tribune suporter tim tamu turut membayangi malam itu. Fofana menjadi sasaran suporter klubnya sendiri, yang mencemooh sang bek setiap kali ia menyentuh bola .

Alonso menuntut persatuan di ruang ganti

Meski ketegangan meningkat di lapangan dan tribune, Alonso langsung membela Fofana dalam konferensi pers seusai pertandingan. Pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa seluruh anggota klub harus tetap bersatu untuk melewati masa sulit.

“Kami harus tetap bersatu, dan semua orang yang ada di ruang ganti, semua orang di tim, dibutuhkan,” kata Alonso, seperti dikutip TNT Sports. “Kami harus saling membantu dan melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Kami tidak meninggalkan siapa pun.

Iklan Iklan

“Kami harus mendukung semua orang karena kami membutuhkan semua orang, dan kami membutuhkan para suporter. Kami membutuhkan semua pemain. Kami harus tetap bersatu karena jika tidak, keadaan akan semakin rumit. Itulah yang ingin kami lakukan.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 14.30 CRY

Mengapa suporter Chelsea mencemooh Fofana

Kemarahan terhadap Fofana bermula dari wawancara tanpa izin dengan YouTuber asal Prancis, Zach Nani. Dalam rekaman itu, sang bek tampak bercanda tentang kegagalannya mengeksekusi penalti saat Chelsea kalah dari Liverpool lewat adu penalti di Piala Carabao bulan lalu.

Pemain asal Prancis itu disebut telah meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya atas komentar tersebut. Namun, malamnya di kandang Forest semakin buruk ketika ia melakukan pelanggaran yang berujung penalti untuk gol kedua Gibbs-White.

Iklan

Ketika ditanya apakah reaksi keras suporter akan menyulitkannya memilih Fofana untuk pertandingan berikutnya, Alonso tidak memberi jawaban pasti. “Saya masih memikirkan pertandingan yang baru saja selesai dan laga-laga berikutnya. Kita lihat nanti,” jawabnya.

Masa depan Alonso dan Fofana belum pasti

Alonso kini harus mengambil keputusan dengan hati-hati saat mempersiapkan Chelsea menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Tiga kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris telah meningkatkan tekanan terhadap sang pelatih dan menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan.

Iklan

Menentukan cara menangani Fofana akan menjadi salah satu persoalan paling mendesak baginya dalam beberapa hari mendatang. Mengembalikan pemain yang telah kehilangan dukungan suporter tandang ke dalam tim membawa risiko yang jelas, tetapi Alonso telah menyatakan secara terbuka komitmennya untuk menjaga persatuan skuad.