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Xabi Alonso berjuang mempertahankan pekerjaannya di Stamford Bridge setelah rentetan hasil buruk berujung pada kekalahan memalukan di kandang. Pelatih asal Spanyol itu diperingatkan bahwa masa kerjanya di London barat bisa berakhir lebih cepat jika ia tidak segera membalikkan hasil dan performa tim secara drastis.

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Suporter di Stamford Bridge berbalik menentang Alonso saat Chelsea kalah telak

Stamford Bridge diliputi kekecewaan pada Sabtu ketika Chelsea takluk 4-1 dari Leeds . Hasil itu menyusul kekalahan 1-0 dari Sunderland yang tengah kesulitan dua pekan sebelumnya dan kekalahan kandang yang tidak biasa dari rival mereka, Tottenham.

Suporter meluapkan kemarahan dengan meneriakkan "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan" ke arah bangku cadangan ketika Malo Gusto dimasukkan. Meski ada pemahaman bahwa metode Alonso membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil, pergantian pemain yang dilakukannya berulang kali menuai sorotan.

Cundy beri penilaian blak-blakan atas penampilan ‘menjijikkan’

Mantan pemain Chelsea Jason Cundy memberikan penilaian pedas di talkSPORT setelah kekalahan dari Leeds. Ia memperingatkan bahwa perubahan akan segera terjadi jika tidak ada respons seketika.

"Kami tampil buruk sekali. Kami sangat buruk, benar-benar buruk… Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya saksikan," kata Cundy. "Itu penampilan yang mengkhawatirkan, sungguh mengkhawatirkan. Jika terus seperti itu, Alonso tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya, saya pastikan itu."

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Menyoroti kekalahan beruntun dari Sunderland dan Leeds yang tengah kesulitan, ia mengecam keterpurukan tim. "Kalian tidak boleh mengulangi apa yang kalian lakukan saat melawan Sunderland, tidak boleh mengulangi apa yang kalian lakukan saat melawan Leeds hari ini dan kalah dalam kedua pertandingan itu," tambahnya. "Kami menjijikkan hari ini, benar-benar menjijikkan. Saya masih berusaha mencari kata-katanya… seiring berjalannya waktu, kami semakin buruk dan Leeds semakin baik."

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Jarak dengan Arsenal melebar, posisi di paruh bawah klasemen jadi kekhawatiran

Setelah 11 pertandingan Liga Primer, Chelsea berada di peringkat kedelapan dan sudah tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Kemunduran itu membuat Cundy mempertanyakan di posisi mana klub tersebut akan finis.

"Saya nyaris tidak percaya betapa buruknya kami, serius, saya tidak bercanda. Saya khawatir… Saya khawatir dengan bagaimana musim ini akan berjalan," aku Cundy. "Sekarang saya benar-benar khawatir… Saya khawatir dengan seperti apa musim ini bagi kami."

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Ia menambahkan: "Saya benar-benar jujur, saya tidak tahu kami akan finis di mana… kami terlihat seperti tim papan bawah yang mudah dikalahkan, jelas seperti tim papan bawah yang mudah dikalahkan ... siapa pun bisa mengalahkan kami, sebegitu buruknya kami. Saya benar-benar kesulitan memahami bagaimana kami bisa seburuk itu."

Ujian penting melawan rival yang tengah kesulitan menanti

Alonso langsung menghadapi ujian berupa dua pertandingan beruntun melawan tim-tim di dekat dasar klasemen. Chelsea akan bertandang ke markas Nottingham Forest yang tengah kesulitan akhir pekan depan, sebelum menjamu Crystal Palace yang terancam degradasi sepekan kemudian. Di tengah tekanan yang meningkat, hasil selain dua kemenangan bisa mengakhiri peluangnya mempertahankan jabatan.