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Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso dengan tegas menepis anggapan bahwa Cole Palmer pernah hampir bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa pemain internasional Inggris tersebut tetap menjadi bagian penting dari proyek di Stamford Bridge, meski melalui masa sulit musim lalu.

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Rumor transfer musim panas ditepis

Palmer, yang berasal dari Manchester dan mendukung Manchester United sejak kecil, santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama bursa transfer terakhir. Rumor itu awalnya menguat setelah sang penyerang menjalani musim yang sangat mengecewakan di London barat.

Masalah pangkal paha yang tak kunjung pulih mengganggu musim sebelumnya, sehingga ia hanya tampil 34 kali di semua kompetisi. Jumlah itu turun tajam dari 52 pertandingan yang dimainkannya setahun sebelumnya. Penurunan performa tersebut memicu klaim bahwa ia mulai merasa tidak betah di klub. Namun, masalah kebugarannya kini benar-benar teratasi, dan Chelsea memastikan masa depan jangka panjangnya lewat kontrak baru yang ditandatangani pada bulan ini.

Alonso tepis kabar kepergian Palmer

Kedua rival di Liga Primer Inggris itu memang sempat mengadakan pembicaraan pada musim panas mengenai transfer Andrey Santos. Meski komunikasi antara kedua klub berlangsung, Alonso menegaskan kepada para wartawan pada Jumat sore bahwa masa depan Palmer tidak pernah dibahas dalam negosiasi.

Untuk menepis kabar itu, pelatih Chelsea tersebut menegaskan bahwa posisi penyerang andalannya sepenuhnya aman. "Tidak ada pembicaraan mengenai [kepergiannya] dan dia selalu menjadi bagian dari rencana," kata Alonso. "Tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dia tidak berada di sini."

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Dituntut tampil lebih baik di laga besar

Dengan bursa transfer telah ditutup dan kebugarannya pulih sepenuhnya, perhatian kini kembali tertuju pada kontribusi Palmer di lapangan. Sang penyerang terkadang kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan melawan klub-klub yang secara tradisional termasuk enam besar, sesuatu yang ingin dilihat Alonso membaik. Ia ingin lini serangnya mampu menjawab tantangan dalam laga-laga tersebut dan menunjukkan performa yang benar-benar menegaskan kualitas mereka.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

"Semua pemain perlu menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan, tetapi dalam laga-laga besar terkadang itu lebih sulit karena kualitas lawan dan kualitas pertandingan," jelas Alonso. "Kami perlu membantu para penyerang agar mendapatkan bola di posisi yang tepat, sehingga mereka terlibat dan bisa memberi kontribusi dalam permainan."

Ujian penting di Stamford Bridge

Chelsea menjamu Manchester United pada Sabtu ini dalam laga Liga Primer Inggris yang sangat penting. Dengan kontrak baru dan kondisi fisik yang telah pulih, Palmer memiliki kesempatan besar untuk menjawab tantangan pelatihnya dan menghancurkan klub yang didukungnya sejak kecil.