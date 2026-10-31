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Cole Palmer Manchester United 2025-26 crestGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso buka suara soal rumor transfer Cole Palmer ke Manchester United dan beri tantangan terkait ‘laga besar’ kepada bintang Chelsea itu

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Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso dengan tegas menepis anggapan bahwa Cole Palmer pernah hampir bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa pemain internasional Inggris tersebut tetap menjadi bagian penting dari proyek di Stamford Bridge, meski melalui masa sulit musim lalu.

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Rumor transfer musim panas ditepis

Palmer, yang berasal dari Manchester dan mendukung Manchester United sejak kecil, santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama bursa transfer terakhir. Rumor itu awalnya menguat setelah sang penyerang menjalani musim yang sangat mengecewakan di London barat.

Masalah pangkal paha yang tak kunjung pulih mengganggu musim sebelumnya, sehingga ia hanya tampil 34 kali di semua kompetisi. Jumlah itu turun tajam dari 52 pertandingan yang dimainkannya setahun sebelumnya. Penurunan performa tersebut memicu klaim bahwa ia mulai merasa tidak betah di klub. Namun, masalah kebugarannya kini benar-benar teratasi, dan Chelsea memastikan masa depan jangka panjangnya lewat kontrak baru yang ditandatangani pada bulan ini.

Alonso tepis kabar kepergian Palmer

Kedua rival di Liga Primer Inggris itu memang sempat mengadakan pembicaraan pada musim panas mengenai transfer Andrey Santos. Meski komunikasi antara kedua klub berlangsung, Alonso menegaskan kepada para wartawan pada Jumat sore bahwa masa depan Palmer tidak pernah dibahas dalam negosiasi.

Untuk menepis kabar itu, pelatih Chelsea tersebut menegaskan bahwa posisi penyerang andalannya sepenuhnya aman. "Tidak ada pembicaraan mengenai [kepergiannya] dan dia selalu menjadi bagian dari rencana," kata Alonso. "Tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dia tidak berada di sini."

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Dituntut tampil lebih baik di laga besar

Dengan bursa transfer telah ditutup dan kebugarannya pulih sepenuhnya, perhatian kini kembali tertuju pada kontribusi Palmer di lapangan. Sang penyerang terkadang kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan melawan klub-klub yang secara tradisional termasuk enam besar, sesuatu yang ingin dilihat Alonso membaik. Ia ingin lini serangnya mampu menjawab tantangan dalam laga-laga tersebut dan menunjukkan performa yang benar-benar menegaskan kualitas mereka.

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"Semua pemain perlu menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan, tetapi dalam laga-laga besar terkadang itu lebih sulit karena kualitas lawan dan kualitas pertandingan," jelas Alonso. "Kami perlu membantu para penyerang agar mendapatkan bola di posisi yang tepat, sehingga mereka terlibat dan bisa memberi kontribusi dalam permainan."

Ujian penting di Stamford Bridge

Chelsea menjamu Manchester United pada Sabtu ini dalam laga Liga Primer Inggris yang sangat penting. Dengan kontrak baru dan kondisi fisik yang telah pulih, Palmer memiliki kesempatan besar untuk menjawab tantangan pelatihnya dan menghancurkan klub yang didukungnya sejak kecil.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.