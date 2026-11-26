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Pelatih kepala Chelsea, Xabi Alonso, mengonfirmasi bahwa Wesley Fofana telah menyampaikan permintaan maaf resmi setelah wawancara kontroversial tanpa izin yang memicu reaksi keras. Bek asal Prancis itu mendapat kritik dari pendukung Chelsea setelah terlihat bercanda tentang kegagalannya mengeksekusi penalti dalam wawancara podcast yang panjang.

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Alonso pastikan Fofana telah meminta maaf

Pelatih Chelsea berupaya menuntaskan persoalan disiplin internal yang melibatkan Fofana. Bek tengah itu mendapat masalah dengan petinggi klub setelah mengikuti wawancara selama dua setengah jam dengan YouTuber asal Prancis, Zack Nani tanpa izin klub. Dalam perbincangan tersebut, sikap Fofana yang terkesan santai saat membahas tersingkirnya Chelsea dari ajang piala baru-baru ini dilaporkan membuat sebagian pendukung klub geram.

Kontroversi itu bermula dari komentar Fofana tentang tersingkirnya Chelsea pada putaran keempat Piala Carabao melawan Liverpool. Bek tersebut gagal mengeksekusi penalti penting dalam kekalahan adu penalti 6-5 di Anfield setelah pertandingan berakhir 1-1. Dalam podcast itu, mantan pemain Leicester City tersebut terlihat tertawa saat menceritakan tendangan penaltinya yang melambung di atas mistar. Rekan-rekannya, Emmanuel Emegha, Valentin Barco, dan Giorgi Mamardashvili, juga terlibat dalam akhir pertandingan yang dramatis itu.

Berbicara kepada media menjelang laga Liga Primer melawan Nottingham Forest, Alonso menegaskan bahwa masalah tersebut telah ditangani secara internal. "Kami telah membicarakan hal itu dengannya [Fofana]. Dia sudah meminta maaf," kata Alonso, seperti dikutip Evening Standard. Pelatih asal Spanyol itu menilai tegas tindakan pemainnya. "Itu tidak benar. Dia mengatakan hal-hal seperti itu tidak akan terulang," tambahnya.

Fofana jelaskan kegagalan penaltinya

Fofana berbicara terus terang, meski mungkin terlalu santai, mengenai perannya dalam kekalahan dari Liverpool. Bek itu sudah menjalani malam yang sulit setelah melakukan handball yang berujung penalti dan dikonversi Cody Gakpo, tak lama setelah Morgan Rogers membawa Chelsea unggul. Meski mengalami dua kemunduran tersebut, Fofana bersikeras bahwa ia segera melupakan kekecewaan atas hasil di Anfield.

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"Pertandingan melawan Liverpool sulit diterima, tetapi saya cepat melupakannya karena itu bagian dari sepakbola," kata Fofana dalam wawancara dengan Nani. "Saya bertanggung jawab atas penalti itu. Saya gagal, dan, ya, sejak awal saya tahu saya bukan penendang penalti yang bagus, tahu sendiri, kan [tertawa]?"

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Menghadapi tekanan sebagai pemain berpengalaman

Meski mendapat kritik, Fofana membela keputusannya untuk maju sebagai penendang dalam adu penalti, mengingat perannya sebagai salah satu pemain senior di skuad Chelsea yang relatif muda. Ia menjelaskan bahwa pengalamannya membantunya menerima kegagalan itu dengan lebih mudah dibandingkan beberapa rekan setimnya yang kurang berpengalaman. Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai kemunduran membuatnya mampu mengabaikan serangan pribadi setelah penalti itu gagal.

"Namun setelah penalti itu, saya maju karena saya salah satu pemain paling berpengalaman. Di lapangan ada banyak pemain muda. Jadi, ya, saya harus maju, tahu sendiri, kan? Anda harus mencobanya. Menurut saya, kalau saya gagal, saya sudah melalui banyak hal. Saya sudah mengalami banyak hal. Kalau saya gagal, bukan berarti itu tidak penting. Tentu saja rasanya menyebalkan. Namun bagi saya, kalau saya yang diserang, itu bukan masalah besar," jelas Fofana.

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Melupakan kegagalan di Anfield

Bek itu menutup penjelasannya dengan menguraikan secara rinci kesalahan teknis dalam eksekusi penaltinya, bahkan menyinggung reaksi penonton. Ia menegaskan bahwa dalam sepakbola modern, hasil pertandingan dapat dengan cepat mengubah pandangan orang. Ia menunjuk kemenangan Chelsea atas Manchester United hanya tiga hari kemudian sebagai momen ketika pembicaraan tentang kekalahan dari Liverpool mulai mereda di kalangan skuad.

"Ini bukan pertama kalinya saya diserang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya sama sekali tidak peduli. Saya tahu ada pertandingan lain dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, Anda menang dan orang-orang lupa. Mereka sudah melupakan penalti Anda. Begitulah sepakbola bekerja. Saya maju, menendang, dan gagal. Saya melepaskan tembakan yang benar-benar luar biasa, jauh melambung di atas mistar. Anda lihat tendangan saya? Saya benar-benar menendangnya tinggi sekali [tertawa]. Saya ingat ada seorang penonton di tempat yang sangat tinggi dan dia benar-benar berhasil menangkap bolanya. Namun, ya, saya gagal. Sekarang saya menertawakannya karena itu hanya bagian dari sepakbola. Begitulah adanya. Jadi, ya, itulah ceritanya," kata Fofana.