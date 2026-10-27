Xabi Alonso berjanji akan merayakan gol jika Chelsea membobol gawang mantan klubnya, Liverpool, meski kehilangan Joao Pedro akibat cedera

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Xabi Alonso menegaskan ia akan merayakannya jika Chelsea mencetak gol ke gawang mantan klubnya, Liverpool, dalam laga Piala Liga Inggris di Anfield. Chelsea harus melakukannya tanpa penyerang bintang asal Brasil, Joao Pedro, yang diperkirakan absen selama beberapa pekan akibat masalah pada paha yang dialaminya saat latihan sehari sebelum kekalahan mengecewakan 2-0 dari Tottenham Hotspur dalam laga derbi pada Sabtu di Stamford Bridge.

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Alonso berjanji akan melakukan selebrasi saat menghadapi Liverpool

Alonso masih menyimpan kenangan indah tentang Liverpool. Selama lima tahun bermain di sana, ia memenangi Piala FA dan menjuarai Liga Champions 2005 setelah mencetak gol penyeimbang ke gawang AC Milan di Istanbul. Namun, menjelang pertandingan Piala Carabao, pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa ia tidak akan meniru sejumlah pemain yang menahan diri saat merayakan gol melawan mantan klub mereka.

“Tentu saja, saya akan melakukan selebrasi, sudah pasti,” kata Alonso. “Dengan penuh rasa hormat, karena hubungan hangat saya dengan Liverpool tentu terjalin saat saya menjadi pemain. Namun, sekarang peran saya berbeda. Saya harus mendukung tim saya. Saya harus mendukung klub saya. Saya berjuang untuk klub saya dan jika kami mencetak gol, saya akan merayakannya dengan penuh rasa hormat.”

Cedera Joao Pedro membuat Chelsea kekurangan penyerang

Pedro diperkirakan absen dalam lawatan ke Anfield serta pertandingan Liga Primer melawan Manchester United dan Sunderland. Penyerang berusia 25 tahun itu setidaknya akan menepi hingga jeda internasional berikutnya. Dengan demikian, Alonso hanya memiliki dua penyerang murni: Danny Welbeck, 35 tahun, dan Emmanuel Emegha, yang belum tampil sejak didatangkan dari Strasbourg pada musim panas.

Welbeck diperkirakan tampil sebagai starter setelah baru masuk pada menit ke-88 saat menghadapi Tottenham Hotspur, meski berada dalam kondisi sepenuhnya fit. Alonso justru memasukkan Geovany Quenda dan menempatkan Morgan Rogers sebagai penyerang nomor sembilan palsu. Namun, Chelsea kesulitan mengancam Tottenham dan kerap mengandalkan umpan lambung spekulatif.

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Alonso menjelaskan keputusannya soal Liverpool dan mendukung Wirtz

Alonso bisa saja berada di bangku cadangan tim tuan rumah di Anfield seandainya karier kepelatihannya menempuh jalur berbeda. Namanya pertama kali dikaitkan dengan Liverpool pada 2024 ketika Jurgen Klopp akan hengkang. Ketika ditanya soal itu, ia berkata: “Saat itu, saya berada di (Bayer) Leverkusen dan mengetahui situasinya, tetapi saya memutuskan untuk bertahan. Itulah keputusan saya saat itu.”

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Alonso pernah melatih Florian Wirtz di Leverkusen. Menanggapi kritik terhadap rekrutan Liverpool senilai £116 juta itu, ia berkata: “Salah satu alasan utama saya berada di sini adalah waktu yang saya habiskan bersamanya di Leverkusen. Dia pemain yang istimewa. Dia banyak membantu saya. Saya belajar banyak darinya dan sekarang setelah dia berada di Liverpool, saya terus mengikutinya. Kami tahu langkah berikutnya selalu menarik dan dia sedang menuju ke sana.”

Apa selanjutnya bagi Alonso dan Chelsea?

Chelsea bertandang ke Anfield dengan tekad bangkit dari kekalahan dalam laga derbi. Welbeck kemungkinan menjadi ujung tombak saat menghadapi mantan klub Alonso.

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Chelsea kemudian menghadapi Manchester United dan Sunderland di Liga Primer sebelum jeda internasional. Alonso harus mencari cara mencetak gol tanpa Pedro dalam ketiga pertandingan tersebut.



