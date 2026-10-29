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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso anggap Piala Carabao 'PALING tidak penting' setelah Chelsea menelan kekecewaan akibat penalti di kandang Liverpool

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Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menyebut Piala Carabao sebagai prioritas klub yang “paling tidak penting” musim ini setelah timnya kalah tipis di Anfield. Chelsea tersingkir oleh Liverpool lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam laga menegangkan di putaran keempat kompetisi tersebut.

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Chelsea tersingkir secara menyakitkan lewat adu penalti di Anfield

Morgan Rogers membuka skor untuk Chelsea melalui titik penalti, tetapi Cody Gakpo menyamakan kedudukan bagi Liverpool lewat penalti untuk memaksakan hasil imbang 1-1 pada Rabu malam. Pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti, dan tuan rumah menang 6-5 setelah bek Chelsea Wesley Fofana membentur tiang gawang.

Meski tersingkir, tim tamu menunjukkan pertahanan yang tangguh di Anfield. Kiper Mike Penders tampil menonjol untuk Chelsea dan memberikan stabilitas penting di lini belakang sehingga pertandingan tetap berlangsung ketat sepanjang babak pertama.

Alonso sesalkan selisih tipis setelah kalah adu penalti

Mengenang adu penalti tersebut, mantan gelandang Liverpool itu menerima pahitnya kekalahan, tetapi memuji upaya timnya. “Setiap kali pertandingan sampai ke adu penalti, salah satu pihak akan merasa tersingkir dari kompetisi dengan cara yang menyakitkan,” kata Alonso. “Kedua tim benar-benar berimbang. Dalam adu penalti, apa pun bisa terjadi.

“Mereka tampil cukup baik untuk bersaing di Anfield. Kami kebobolan lewat penalti dan kedudukan menjadi imbang. Pertandingannya benar-benar ketat bagi kedua tim.

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“Tentu saja hasilnya bukan yang kami inginkan. Ini bukan yang kami harapkan sebelum pertandingan. Begitu sampai ke adu penalti, Anda tahu akan ada pihak yang kecewa. Kali ini, pihak itu adalah kami.”

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Pelatih Chelsea itu juga menyoroti peran penting kipernya. “Mike Penders tampil solid,” tambah Alonso. “Kami tidak memberi banyak peluang, tetapi dia tampil stabil dan solid. Itu sangat penting bagi kami pada babak pertama.”

Tersingkir dari Piala Carabao jadi ‘kemunduran kecil’ bagi Chelsea

Meski kecewa, Alonso melihat hal positif dari penampilan timnya secara keseluruhan. “Namun, menurut saya kami bermain pada level yang sangat kompetitif dan tampil baik,” katanya. “Menurut saya, kami menunjukkan peningkatan. Itulah yang kami inginkan. Kami bermain dengan berani. Pertandingannya benar-benar sangat ketat. Hasilnya bisa berpihak kepada siapa saja. Kedua tim tidak memiliki banyak peluang.”

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Sang pelatih juga mengungkapkan bahwa timnya harus menyesuaikan taktik di tengah pertandingan. “Kami juga berusaha mengatasi saat-saat sulit. Setelah cedera itu, kami harus menghadapinya dan mengubah beberapa hal,” ujarnya, sebelum mengecilkan arti kompetisi tersebut. “Namun, ini kemunduran kecil di kompetisi ini. Ini mungkin kompetisi yang paling tidak penting bagi kami tahun ini, jadi kami harus melangkah maju.”

Pernyataan Alonso yang mengecilkan arti kompetisi piala ini sangat mencolok mengingat Chelsea tidak berlaga di Eropa musim ini, sehingga peluang mereka untuk meraih trofi terbatas.

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Menatap akhir pekan, Alonso menegaskan bahwa pertandingan liga menjadi prioritas utama. “Inilah sepakbola. Ini bagian dari pekerjaan kami. Kami menunjukkan level permainan yang bagus dan itulah yang diperlukan untuk datang ke stadion-stadion seperti ini,” katanya. “Begitu kami meninggalkan Anfield, fokus kami adalah pertandingan Sabtu di Liga Primer. Itulah yang utama dan paling penting. Liga Primer adalah fokus utama. Kami tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri karena pertandingan berlangsung Sabtu pada jam sepak mula yang lebih awal, jadi kami harus segera mengubah pola pikir.”

Waktu persiapan singkat jelang laga penting Liga Primer

Chelsea harus segera bersiap menghadapi Manchester United yang sedang kesulitan dalam pertandingan Liga Primer dengan jam sepak mula lebih awal pada Sabtu ini. Jadwal pertandingan yang berdekatan membuat skuad memiliki waktu pemulihan yang sangat terbatas, sehingga Alonso harus segera mengalihkan fokus para pemainnya dari kekalahan di ajang piala pada Rabu dan kembali memusatkannya pada target utama mereka di liga.

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Sementara itu, kemenangan Liverpool membuat perjalanan mereka di Piala Carabao berlanjut. Liverpool akan kembali bermain di Anfield pada perempat-final, saat mereka dijadwalkan menjamu Bournemouth untuk memperebutkan tempat di semi-final.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.