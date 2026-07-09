X meluapkan emosinya: 'Maroko seharusnya mendapat kartu merah untuk hal ini!'

Ada momen yang menarik pada Kamis lalu dalam pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan Maroko. Tepat sebelum Kylian Mbappé mengambil tendangan penalti, terlihat bahwa Issa Diop berbisik kepada Ousmane Dembélé sambil menutup mulutnya dengan tangan. Namun, bek asal Maroko itu tidak dikenai sanksi atas hal tersebut.

Di pertengahan babak pertama, Prancis mendapat penalti setelah Noussair Mazraoui melakukan pelanggaran terhadap Mbappé. Dembélé kemudian mengambil bola, sehingga sejenak tampak seolah-olah dia yang akan mengambil tendangan penalti tersebut.

Saat VAR masih memeriksa apakah penalti tersebut sah, Dembélé dan Diop berbincang-bincang. Dalam percakapan itu, Diop dua kali menutup mulutnya dengan tangan sambil berkata sesuatu kepada pemain Prancis tersebut.

FIFA telah memberlakukan aturan baru untuk Piala Dunia ini. Pemain yang menutupi mulutnya dengan tangan sambil berbicara kepada lawan harus langsung diberi kartu merah.

Hal itu, misalnya, sudah terjadi dalam pertandingan fase grup antara Turki dan Paraguay. Saat itu, Miguel Almirón mendapat kartu merah ketika ia mengatakan sesuatu dengan tangan di depan mulutnya kepada lawan, Mert Müldür.

Dalam kasus Diop, tampaknya ia tidak mengatakan hal yang menghina kepada Dembélé, mengingat reaksi yang ditunjukkan oleh Dembélé. Namun, dalam peraturan FIFA, tidak ada perbedaan antara ucapan yang menghina atau tidak menghina yang diucapkan di balik tangan.

Momen tersebut juga menarik perhatian para pengguna X. “Lihat, Diop menutup mulutnya, tapi keputusannya: tidak ada kartu merah,” tulis seseorang. Seorang pengguna lain mencuit: “Diop menutupi mulutnya dengan tangan ke arah Dembélé, tapi wasit dan VAR membiarkannya begitu saja.”