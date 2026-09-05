Pemain internasional Maroko, Hakim Ziyech, dikejutkan oleh perkembangan terakhir yang menyelimuti statusnya di dalam klub Wydad Athletic, setelah sebelumnya ia secara normal berencana melanjutkan perjalanannya bersama tim merah pada musim mendatang, sebelum akhirnya mendapati dirinya berada di luar perhitungan manajemen baru pada waktu yang tidak ia perkirakan.

Menurut situs "Le Botola" Maroko, Ziyech telah memulai persiapannya untuk musim baru secara normal bersama tim, sebelum ia dicoret dari laga uji coba melawan Nahdat Zemamra, kemudian absen dari daftar tim yang berangkat ke Agadir untuk menjalani pemusatan latihan, berdasarkan keputusan presiden klub yang baru, Brahim El Assri. Hal itu menjadi kejutan besar bagi sang pemain yang meyakini bahwa keberlanjutannya bersama tim merupakan perkara yang sudah pasti.

Langkah-langkah ini menimbulkan keheranan Ziyech, terlebih karena ia tidak menyangka statusnya akan berubah dengan cara seperti ini setelah persiapan dimulai, sehingga hubungan antara sang pemain dan kantor kepengurusan yang baru mulai mengambil arah yang lebih tegang, setelah ia mendapati dirinya diharuskan berlatih terpisah dari tim.

Ketegangan perselisihan semakin meningkat setelah Ziyech memutuskan untuk memecah kebisuannya melalui akunnya di "Instagram", di mana ia melontarkan kritik langsung kepada presiden Wydad, Brahim El Assri, di tengah terus berlanjutnya perbedaan versi mengenai pihak yang mengambil keputusan mencoretnya dari tim.

Dampak krisis ini tidak terbatas pada sisi olahraga saja, sebab persoalan tersebut mengambil arah hukum setelah Ziyech kemudian meminta bantuan seorang juru sita untuk mendokumentasikan situasinya di dalam kompleks Mohamed Benjelloun, setelah ia diberitahu untuk tetap tinggal di Casablanca dan melanjutkan latihan secara individu.

Eskalasi ini terjadi pada saat manajemen Wydad berupaya menata ulang situasi finansial sang pemain, terutama nilai gajinya, sementara data yang beredar mengindikasikan bahwa Ziyech tidak bersedia mengubah syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontraknya, hal yang semakin memperumit posisi antara kedua belah pihak.

Dalam upaya meredam krisis sebelum berkembang menjadi konflik terbuka, sejumlah tokoh Wydad bergerak untuk mendekatkan sudut pandang antara sang pemain dan manajemen, sembari mendorong terselenggaranya pertemuan yang mempertemukan Ziyech dengan presiden klub, Brahim El Assri, guna mencari formula yang mengakhiri perselisihan dan menjaga hubungan antara kedua belah pihak.