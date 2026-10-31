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Adhe Makayasa
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Wrexham menelan kekalahan beruntun di Championship untuk pertama kalinya musim ini, sementara gol Ben Brereton Diaz membawa Sheffield United terpaut satu poin dari zona play-off

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Wrexham asuhan Phil Parkinson menelan dua kekalahan beruntun di liga untuk pertama kalinya musim ini setelah takluk 1-0 dari Sheffield United di Bramall Lane. Penyerang Ben Brereton Diaz mencetak gol pertamanya musim ini pada babak pertama, membawa Sheffield United asuhan Chris Wilder yang tengah bangkit masuk ke persaingan memperebutkan tiket play-off Championship.

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Gol babak pertama pastikan kemenangan lewat perjuangan keras

Diaz mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-30 untuk memperpanjang laju tak terkalahkan United menjadi tiga pertandingan sekaligus memastikan kemenangan kelima mereka di liga musim ini. Hasil itu mengangkat tim asal South Yorkshire tersebut ke posisi ke-10, hanya terpaut satu poin dari enam besar. Sebaliknya, Wrexham tetap berada di peringkat ke-17 klasemen setelah hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran pada detik-detik akhir.

Tuan rumah manfaatkan dominasi awal

Tuan rumah langsung tampil menekan. Jordan Ayew dan Sydie Peck menyia-nyiakan peluang awal, sebelum tembakan keras Lewis O'Brien dari Wrexham diblok kapten Sheffield United, Japhet Tanganga. United membuka keunggulan pada menit ke-30 ketika kiper Anthony Patterson menepis tembakan melengkung Ayew tepat ke arah Diaz, yang kemudian menuntaskannya. Beberapa saat kemudian, pelatih tuan rumah Wilder geram karena Harrison Burrows tidak mendapat penalti setelah dilanggar kapten tim tamu, Dom Hyam.

Masuknya Sam Smith dan Max Cleworth saat jeda membuat penampilan tim tamu membaik. Mantan penyerang Sheffield United, Kieffer Moore, melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, sementara Ben Sheaf melakukan tekel pada saat terakhir untuk menghentikan Ayew setelah ia menyambut umpan jauh kiper Michael Cooper. Peck kemudian menguji Patterson pada waktu tambahan, sebelum sundulan lemah Smith ditangkap dengan mudah.

Sejak awal musim lalu, hanya Blackburn Rovers (39) yang kehilangan lebih banyak poin di Championship setelah sempat unggul dibandingkan United (34). United juga dua kali kalah dari Wrexham musim lalu meski sempat unggul dalam kedua pertandingan tersebut. Namun, keberhasilan mencatatkan laga kelima tanpa kebobolan di liga musim ini membuat Wilder senang. Ia mengatakan kepada BBC Radio Sheffield: "Kemenangan yang pantas. Menurut saya, tim terbaik memenangi pertandingan ini.

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"Saya meminta para pemain kami membangkitkan semangat para suporter, dan saya rasa mereka melakukannya lewat tekad dan pendekatan mereka. Menurut saya, kami memainkan sepakbola yang sangat bagus."

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Absennya para penyerang kurangi ketajaman tim tamu asal Wales

Sebaliknya, Wrexham sangat merindukan para penyerang yang cedera, Josh Windass, Nathan Broadhead, dan Callum O'Hare. Mereka mengakhiri pertandingan dengan angka gol yang diharapkan (xG) hanya 0,6. Sejak awal musim Championship lalu, persentase kemenangan tim asal Wales itu turun dari 40,4 persen menjadi 27,3 persen tanpa Windass, pencetak gol terbanyak mereka musim lalu. Rata-rata poin per pertandingan mereka juga turun dari 1,53 menjadi 1,18 ketika ia absen.

Menanggapi penampilan lamban timnya pada awal pertandingan dan kurangnya ketajaman, pelatih Parkinson mengatakan kepada BBC Radio Wales: "Apa pun cara Anda bermain, ini soal 11 melawan 11, memenangkan duel individu, dan mengungguli pemain yang Anda hadapi. Saya akan selalu mengevaluasi diri dan kontribusi saya. Saya pelatihnya dan jelas peran saya besar. Namun, saya juga mengatakan kepada para pemain bahwa pada 45 menit pertama, kami membuat mereka terlihat seperti tim yang sangat bagus.

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"Kami harus benar-benar jujur dan mengevaluasi penampilan masing-masing, serta memastikan bahwa ketika kami tampil pada Rabu malam (melawan Middlesbrough), kami siap menghadapi tim papan atas sebagai lawan sepadan."

Ujian melawan Middlesbrough menanti Wrexham yang sedang kesulitan

Tim asuhan Parkinson harus segera menemukan cara untuk tampil lebih mengancam di sepertiga akhir lapangan menjelang laga berat Championship melawan Middlesbrough, yang sedang berada di papan atas, pada Rabu malam. Untuk menghentikan rentetan dua kekalahan mereka, Wrexham perlu tampil jauh lebih tajam dalam menyerang sementara para penyerang kunci masih absen. Sementara itu, United akan berupaya melanjutkan ketangguhan pertahanan mereka dan menembus zona play-off pada pertandingan berikutnya.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.