Bagikan Ikuti GOAL di Google

Wrexham asuhan Phil Parkinson menelan dua kekalahan beruntun di liga untuk pertama kalinya musim ini setelah takluk 1-0 dari Sheffield United di Bramall Lane. Penyerang Ben Brereton Diaz mencetak gol pertamanya musim ini pada babak pertama, membawa Sheffield United asuhan Chris Wilder yang tengah bangkit masuk ke persaingan memperebutkan tiket play-off Championship.

Iklan

Gol babak pertama pastikan kemenangan lewat perjuangan keras

Diaz mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-30 untuk memperpanjang laju tak terkalahkan United menjadi tiga pertandingan sekaligus memastikan kemenangan kelima mereka di liga musim ini. Hasil itu mengangkat tim asal South Yorkshire tersebut ke posisi ke-10, hanya terpaut satu poin dari enam besar. Sebaliknya, Wrexham tetap berada di peringkat ke-17 klasemen setelah hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran pada detik-detik akhir.

Tuan rumah manfaatkan dominasi awal

Tuan rumah langsung tampil menekan. Jordan Ayew dan Sydie Peck menyia-nyiakan peluang awal, sebelum tembakan keras Lewis O'Brien dari Wrexham diblok kapten Sheffield United, Japhet Tanganga. United membuka keunggulan pada menit ke-30 ketika kiper Anthony Patterson menepis tembakan melengkung Ayew tepat ke arah Diaz, yang kemudian menuntaskannya. Beberapa saat kemudian, pelatih tuan rumah Wilder geram karena Harrison Burrows tidak mendapat penalti setelah dilanggar kapten tim tamu, Dom Hyam.

Masuknya Sam Smith dan Max Cleworth saat jeda membuat penampilan tim tamu membaik. Mantan penyerang Sheffield United, Kieffer Moore, melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, sementara Ben Sheaf melakukan tekel pada saat terakhir untuk menghentikan Ayew setelah ia menyambut umpan jauh kiper Michael Cooper. Peck kemudian menguji Patterson pada waktu tambahan, sebelum sundulan lemah Smith ditangkap dengan mudah.

Sejak awal musim lalu, hanya Blackburn Rovers (39) yang kehilangan lebih banyak poin di Championship setelah sempat unggul dibandingkan United (34). United juga dua kali kalah dari Wrexham musim lalu meski sempat unggul dalam kedua pertandingan tersebut. Namun, keberhasilan mencatatkan laga kelima tanpa kebobolan di liga musim ini membuat Wilder senang. Ia mengatakan kepada BBC Radio Sheffield: "Kemenangan yang pantas. Menurut saya, tim terbaik memenangi pertandingan ini.

Iklan Iklan

"Saya meminta para pemain kami membangkitkan semangat para suporter, dan saya rasa mereka melakukannya lewat tekad dan pendekatan mereka. Menurut saya, kami memainkan sepakbola yang sangat bagus."

Topik Terkait

Absennya para penyerang kurangi ketajaman tim tamu asal Wales

Sebaliknya, Wrexham sangat merindukan para penyerang yang cedera, Josh Windass, Nathan Broadhead, dan Callum O'Hare. Mereka mengakhiri pertandingan dengan angka gol yang diharapkan (xG) hanya 0,6. Sejak awal musim Championship lalu, persentase kemenangan tim asal Wales itu turun dari 40,4 persen menjadi 27,3 persen tanpa Windass, pencetak gol terbanyak mereka musim lalu. Rata-rata poin per pertandingan mereka juga turun dari 1,53 menjadi 1,18 ketika ia absen.

Menanggapi penampilan lamban timnya pada awal pertandingan dan kurangnya ketajaman, pelatih Parkinson mengatakan kepada BBC Radio Wales: "Apa pun cara Anda bermain, ini soal 11 melawan 11, memenangkan duel individu, dan mengungguli pemain yang Anda hadapi. Saya akan selalu mengevaluasi diri dan kontribusi saya. Saya pelatihnya dan jelas peran saya besar. Namun, saya juga mengatakan kepada para pemain bahwa pada 45 menit pertama, kami membuat mereka terlihat seperti tim yang sangat bagus.

Iklan

"Kami harus benar-benar jujur dan mengevaluasi penampilan masing-masing, serta memastikan bahwa ketika kami tampil pada Rabu malam (melawan Middlesbrough), kami siap menghadapi tim papan atas sebagai lawan sepadan."

Ujian melawan Middlesbrough menanti Wrexham yang sedang kesulitan

Tim asuhan Parkinson harus segera menemukan cara untuk tampil lebih mengancam di sepertiga akhir lapangan menjelang laga berat Championship melawan Middlesbrough, yang sedang berada di papan atas, pada Rabu malam. Untuk menghentikan rentetan dua kekalahan mereka, Wrexham perlu tampil jauh lebih tajam dalam menyerang sementara para penyerang kunci masih absen. Sementara itu, United akan berupaya melanjutkan ketangguhan pertahanan mereka dan menembus zona play-off pada pertandingan berikutnya.