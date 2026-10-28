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Wrexham didenda £75.000 ($99.800) oleh EFL, dengan sepertiga dari denda tersebut ditangguhkan, setelah memasukkan Issa Kabore dan Callum O'Hare ke dalam daftar pemain untuk pertandingan ketika keduanya tidak memenuhi syarat bermain. Klub Championship itu terhindar dari pengurangan poin hanya karena mereka kalah pada pertandingan pertama dan O'Hare tetap berada di bangku cadangan pada pertandingan kedua. Kini, Wrexham berencana menunjuk seorang sekretaris klub.

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Wrexham didenda karena memainkan Kabore dan mencantumkan O'Hare yang tidak memenuhi syarat

EFL menjatuhkan sanksi kepada Wrexham setelah Kabore masuk skuad saat menghadapi Birmingham City pada 28 Agustus dan O'Hare dicantumkan dalam skuad lima hari kemudian saat melawan Millwall. Dokumen yang diperlukan untuk kedua pemain itu tidak diserahkan dengan benar.

Menurut The Athletic, Wrexham terhindar dari pengurangan poin karena kalah dalam pertandingan pertama dan beruntung O'Hare hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Millwall. Phil Parkinson tidak memainkan pemain berusia 28 tahun itu karena kelelahan setelah kepindahannya senilai £7 juta dari Sheffield United hanya 24 jam sebelumnya.

Pernyataan klub menjelaskan dua pelanggaran pendaftaran

Seandainya O'Hare bermain meski hanya beberapa menit di London selatan pada 2 September, preseden EFL menunjukkan bahwa tiga poin dari pertandingan itu bisa dibatalkan. Bury (2015-16), Rotherham United (2014-15), dan AFC Wimbledon (2013-14) mengalami hal tersebut setelah memainkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam pertandingan liga yang mereka menangkan. Sementara itu, Cambridge United hanya didenda pada 2023 ketika pemain yang tidak memenuhi syarat menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam kekalahan di League One dari Barnsley.

“Pelanggaran pertama berkaitan dengan masuknya Issa Kabore ke dalam skuad pertandingan dan penampilannya sebagai pemain pengganti dalam kekalahan di Championship dari Birmingham City pada Jumat, 28 Agustus 2026,” bunyi pernyataan klub. “Klub memiliki dokumen izin kerja yang benar untuk Kabore, tetapi tidak menyerahkannya dengan benar kepada EFL, sehingga ia tidak memenuhi syarat untuk pertandingan tersebut. Pelanggaran kedua berkaitan dengan masuknya Callum O'Hare ke dalam skuad pertandingan dalam kemenangan di Championship atas Millwall. O'Hare belum didaftarkan tepat waktu agar memenuhi syarat untuk pertandingan tersebut. Ia tidak tampil dalam pertandingan itu. Klub mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masalah serupa terjadi pada masa mendatang.”

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Michael Williamson menjelaskan perannya dalam transfer musim panas

Kegagalan pendaftaran itu terjadi sebelum Steve Nickson tiba sebagai direktur olahraga pada 7 September dan tidak ada kaitannya dengan Parkinson maupun staf kepelatihannya. Wrexham tidak memiliki sekretaris klub selama sekitar satu tahun, di tengah restrukturisasi yang dirancang agar operasional di luar lapangan mampu mengimbangi tiga promosi beruntun dari kompetisi non-Liga ke Championship.

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Direktur Shaun Harvey, yang sebelumnya memimpin sebagian besar negosiasi transfer, tidak lagi terlibat dalam kegiatan sehari-hari sejak 7 Juli. Karena itu, kepala eksekutif Michael Williamson mengisi kekosongan tersebut hingga Nickson tiba dari Newcastle United. Berbicara kepada The Athletic pada jeda internasional September, pria asal Amerika Serikat itu mengatakan: “Saya bukan direktur olahraga. Saya tidak berpura-pura menjadi direktur olahraga. Itulah sebabnya kami mendatangkan seseorang untuk posisi itu. Yang saya lakukan adalah memenuhi kebutuhan negosiasi dengan agen dan klub. Itu melelahkan dan sangat menyita waktu. Semua orang mencoba memainkan taktik kecil: kami menilai pemain sekian, mereka menilai pemain sekian, dan Anda harus terus bernegosiasi. Dengar, tugas saya adalah menyepakati ketentuan komersial akhir, lalu menyerahkannya kepada bagian administrasi untuk diproses dan dilengkapi dokumennya. Saya sangat senang menyerahkan tugas itu kepada Steve begitu ia datang.”

Apa selanjutnya bagi Wrexham?

Wrexham diketahui sedang aktif mencari sekretaris klub untuk mencegah kejadian serupa terulang.

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Di lapangan, tim asuhan Parkinson akan bertandang ke markas mantan klub O'Hare, Sheffield United, pada Jumat. Wrexham berada di posisi ke-17 Championship dengan 14 poin dari 12 pertandingan, terpaut enam poin dari posisi terakhir zona play-off dan unggul enam poin dari zona degradasi.



