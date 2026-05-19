Wouter Goes menyebut langkah selanjutnya yang ideal setelah AZ: 'Sangat cocok untuk saya'

Wouter Goes membayangkan dirinya bermain di Serie A. Hal itu diungkapkan oleh bek AZ berusia 21 tahun tersebut dalam acara bincang-bincang Rondo di Ziggo Sport.

Tampaknya Goes sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya di AZ. Pemain asal Amsterdam ini masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 dan memperpanjang kontrak bukanlah pilihan utamanya.

Goes ditanya liga luar negeri mana yang ingin ia tuju. “Saya pikir Serie A adalah liga yang sangat bagus.”

“Saya pikir itu juga sangat cocok untuk saya. Bermain dalam formasi blok rendah, seperti bermain catur,” kata Goes.

Di masa depan kariernya, pemain timnas junior ini masih memiliki destinasi impian di benaknya. “Premier League memang sangat dinamis, tapi saya berharap suatu hari nanti bisa bermain di sana. Untuk saat ini, saya rasa Serie A cocok untuk saya.”

Goes tidak kekurangan minat dari klub lain. “Saat ini memang ada minat, ya.” Menurut Transfermarkt, pemain AZ ini bernilai 15 juta euro.

Meskipun usianya masih muda, Goes telah memainkan 123 pertandingan resmi untuk AZ. Sebagai pemain muda, ia memenangkan UEFA Youth League dan baru-baru ini pemain berkaki kanan ini menambahkan gelar KNVB Beker ke dalam koleksinya.