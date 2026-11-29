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Wouter Goes dan Sydney van Hooijdonk masih belum akur. Keduanya terlibat beberapa duel sengit saat PEC Zwolle bermain imbang 1-1 dengan AZ, tetapi setelah laga, penyerang PEC-lah yang paling banyak mengeluh. “Cubitan itu benar-benar membuat saya gila,” protesnya.

Goes beruntung bisa menuntaskan pertandingan di Zwolle. Ia bisa saja diusir setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Ibrahim Cissoko. Namun, ia punya pandangan berbeda.

“Menurut saya, kartu kuning pertama itu hukuman yang terlalu berat,” kata Goes kepada ESPN. “Menurut saya, yang ini memang layak mendapat kartu kuning kedua. Saya hanya berpikir wasit tidak memberikannya karena kartu kuning pertama itu sama sekali tidak berdasar.”

Goes mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa ia bisa saja diusir. “Itu tindakan yang tidak cerdas dari saya. Sebenarnya, menurut saya wasit seharusnya memberikan kartu itu. Ini layak mendapat kartu kuning kedua, tetapi justru menunjukkan bahwa kartu kuning pertama sama sekali tidak berdasar. Saat itu benar-benar tidak terjadi apa-apa.”

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Goes menerima kartu kuning pertama karena menahan Van Hooijdonk menjelang tendangan sudut. Penyerang PEC itu juga mendapat kartu kuning dalam insiden tersebut. “Saya rasa wasit itu sendiri belum pernah bermain sepak bola. Saya tidak setuju dengan keputusan ini,” ujar Goes.

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Bek AZ yang juga memperkuat timnas Belanda U-21 itu sama sekali tidak puas dengan wasit Marc Nagtegaal. “Kami sama sekali tidak bisa berbicara dengannya. Kami langsung mendapat kartu kuning. Awalnya kami diperingatkan, tetapi setelah itu tidak banyak yang terjadi. Saya tidak setuju, tetapi begitulah sepak bola.”

Van Hooijdonk juga ditanya tentang duel-duelnya dengan Goes setelah pertandingan. Dari jawabannya, terlihat bahwa beberapa kebiasaan lama sang bek kembali muncul. “Anda mungkin tidak terkejut, tetapi saya bertanya-tanya mengapa cubitan itu tidak terlihat,” kata penyerang PEC tersebut dengan kesal.

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“Tampaknya VAR atau wasit tidak bisa melihatnya, tetapi cubitan itu benar-benar membuat saya gila. Saya merasa aneh karena setelah itu kami berdua mendapat kartu kuning. Besok akan ada memar di bisep saya,” keluh Van Hooijdonk.

Ini bukan kali pertama Van Hooijdonk dan Goes terlibat duel sengit. Pada Agustus 2025, saat NAC menghadapi AZ, situasi juga sempat memanas. Kala itu, wasit Jeroen Manschot mengusir Van Hooijdonk, yang saat itu menjadi penyerang NAC, setelah kontak ringan dengan Goes. Sang bek bereaksi berlebihan dalam insiden tersebut.