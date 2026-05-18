Wouter Goes diserang dengan kata-kata pedas dari Wesley Sneijder secara langsung di televisi: tatapannya sudah cukup menjelaskan segalanya

Wouter Goes sangat senang dengan perkembangan pribadi yang dialaminya musim ini, demikian ia sampaikan dalam acara Rondo di Ziggo Sport. Bek AZ ini mendapat kritikan tajam dari para analis TV dalam siaran tersebut.

“Mereka harus menjatuhkan sanksi skorsing lima pertandingan kepadanya. Dengan begitu, dia langsung selesai. Kamu pun langsung terbebas dari perilaku gila itu. Itu kan memang perilaku gila, bro!”, demikian kata-kata keras dari Wesley Sneijder yang terdengar dalam kompilasi Ziggo Sport.

Saat melihat rekaman itu, senyum lebar langsung muncul di wajah Goes: sang bek merasa bahwa dirinya kini telah berkembang pesat. “Ada masa ketika saya sendiri percaya bahwa saya membutuhkan sifat-sifat itu untuk bermain dengan baik. Namun, jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, Anda akan berpikir: apakah ini benar-benar sesuai dengan diri saya?”

“Saya rasa dalam beberapa bulan terakhir saya memang bermain dengan agresivitas, tapi tanpa tingkah-tingkah aneh itu,” lanjut Goes. “Pemain di lapangan adalah orang yang sangat berbeda dari dirinya di luar lapangan. Itu semacam topeng: kamu sejenak melupakan semua kamera dan hanya fokus bertarung. Kamu hanya ada di momen itu.”

“Tentu saja kadang-kadang kamu berpikir setelahnya: apakah itu benar-benar cerdas? Tapi di saat itu kamu tidak memikirkannya. Jika aku melihatnya sekarang, aku senang itu terjadi, karena pada akhirnya hal itu telah membawaku lebih jauh dalam karierku. Sekarang kita hanya melanjutkan apa yang sedang aku kerjakan.”

Goes sebelumnya telah mengungkapkan bahwa ia rutin berlatih dengan semacam pelatih mental, sehingga menurutnya sendiri ia kini jauh lebih tenang sebelum dan selama pertandingan. Bahkan ketika lawan mencoba memancing emosinya, ia berusaha tetap tenang. “Kamu tahu bahwa pemain berpengalaman akan mencari-cari kesalahanmu, dengan harapan wasit akan terpancing,” kata sang bek.

“Sekarang aku hanya berusaha menghadapinya dengan baik dengan tersenyum. Jika dibandingkan dengan musim lalu, final piala melawan Go Ahead Eagles… Itulah hal yang paling kubanggakan musim ini,” tutup Goes.

