Wout Weghorst yang emosional membantu FC Twente meraih kemenangan atas ADO Den Haag dalam laga jubileum

FC Twente meraih hasil positif pada Sabtu di VriendenLoterij Eredivisie. Di De Grolsch Veste, tim asuhan pelatih John van den Brom terlalu tangguh untuk ADO Den Haag dengan skor 2-0, berkat gol-gol Wout Weghorst dan Robin Pröpper.

Laga ini memang sudah terasa spesial bagi De Tukkers sejak sebelum kick-off. Klub yang didirikan pada 1965 itu memainkan laga Eredivisie ke-2000 mereka. Mereka melakukannya melawan ADO, yang musim ini masih belum mampu meraih kemenangan.

Twente ingin menjadikan laga jubileum ini sebagai sebuah pesta, karena tim tuan rumah langsung tancap gas sejak awal. Sondre Ørjasæter mengenai tiang gawang, sementara sundulan Weghorst mampu ditepis kiper ADO Kylian Nikiema.

Seiring berjalannya babak pertama, Twente sedikit demi sedikit kehilangan inisiatif. Hal itu menghadirkan peluang di sisi lain lapangan untuk ADO. Namun, Lars Unnerstall masih mampu menjawab upaya Juho Kilo dan Evan Rottier.

Seperempat jam setelah dimulainya babak kedua, Twente mendapatkan peluang emas untuk membuka skor. Othniël Raterink melakukan pelanggaran terhadap Daouda Weidmann, sehingga Twente mendapat penalti. Pada Rabu lalu, saat menghadapi Telstar, Weghorst masih gagal dari titik putih. Namun melawan ADO, ia tidak gagal: 1-0. Ia merayakan gol itu dengan emosi yang terlihat jelas bersama para suporter Twente.

Setelah itu pun Twente tetap menjadi pihak yang mengendalikan permainan. Pemain pengganti Filip Thorvaldsen dan Weghorst sempat membuang peluang, tetapi lewat sundulan akurat Pröpper dari sepak pojok, skor akhirnya menjadi 2-0. Itu juga menjadi skor akhir.

Berkat kemenangan ini, Twente untuk sementara berada di posisi ketiga Eredivisie, dengan 13 poin dari enam pertandingan. ADO, yang baru memiliki satu poin, berada di dasar klasemen.