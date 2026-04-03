Wout Weghorst tampaknya berterima kasih atas penampilannya yang ke-50 bersama tim nasional Belanda berkat pesan WhatsApp yang istimewa

Wout Weghorst diturunkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih timnas Ronald Koeman pada Jumat pekan lalu dalam laga persahabatan timnas Belanda melawan Norwegia (2-1). Penampilannya sebagai pemain pengganti itu terjadi dengan cara yang istimewa, demikian dilaporkan oleh rubrik Kick-Off dari De Telegraaf pada Jumat.

Weghorst merayakan sebuah tonggak sejarah, karena itu adalah pertandingan internasional ke-50-nya untuk Oranje. Khusus untuk kesempatan tersebut, striker bertubuh jangkung ini menyewa sebuah skybox di Johan Cruijff ArenA untuk orang-orang yang telah berarti banyak baginya selama kariernya. Weghorst memberikan sambutan singkat kepada para tamu undangan setelah pertandingan.

Jurnalis Steven Kooijman membagikan 'sebuah anekdot menarik' mengenai hal itu dalam podcast. ''Kebetulan minggu ini saya berada di utara bersama Joop Gall, seorang teman Erwin Koeman. Joop adalah pelatih Weghorst di FC Emmen.''

''Semua mantan pelatih Weghorst ada di sana. Termasuk yang dari TSG Hoffenheim dan sebagainya. Tapi kemudian Brian Brobbey dimasukkan oleh Koeman. Saat itu mereka berpikir: ini tidak akan terjadi pada kami. Dan apa yang dilakukan Gall? Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Erwin Koeman.''

Kooijman melanjutkan: ''Apakah itu membantu, saya tidak tahu, tapi menjelang akhir pertandingan Weghorst tetap masuk. Hingga seluruh skybox merasa lega.'' Timnas Belanda menang 2-1 atas Norwegia setelah sempat tertinggal lebih dulu.

Beberapa hari kemudian, Weghorst kembali dimasukkan sebagai pemain pengganti oleh Koeman, pada menit-menit akhir pertandingan melawan Ekuador (1-1) di Stadion Philips. Penyerang Ajax itu tidak berhasil membawa tim Oranje meraih kemenangan.

Weghorst yang berusia 33 tahun kini telah mencatatkan 51 penampilan internasional. Dalam rentetan tersebut, ia mencetak empat belas gol. Weghorst akan mengetahui pada akhir Mei apakah ia masuk dalam skuad definitif Belanda untuk Piala Dunia.