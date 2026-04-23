Wout Weghorst sebenarnya bisa hengkang dari Ajax ke klub-klub top Eropa, tetapi Jordi Cruijff menghalangi kepergiannya

Wout Weghorst sebenarnya bisa saja meninggalkan Ajax pada musim dingin lalu untuk bergabung dengan Benfica dan Juventus, namun Jordi Cruijff tidak setuju dengan kepergian striker berusia 33 tahun itu. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada Kamis.

Kontrak Weghorst yang berpengalaman di Johan Cruijff ArenA akan berakhir setelah musim ini. Tampaknya ia akan meninggalkan Ajax, namun hal itu sebenarnya sudah bisa terjadi pada musim dingin lalu.

“Weghorst sudah menerima tawaran serius dari klub-klub top Eropa, seperti Juventus dan Benfica, pada Januari lalu, tetapi saat itu Cruijff mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak boleh pergi,” tulis pengamat klub Lentin Goodijk.

Saat ini pun Weghorst masih diminati dari luar negeri. Goodijk menekankan bahwa minat tersebut bisa meningkat jika pemain internasional Oranje ini tampil bagus di Piala Dunia.

“Dan ada juga FC Twente, di mana Erik ten Hag saat ini memegang kendali kebijakan teknis. Klub tersebut melihat Weghorst sebagai pemain yang dapat semakin memacu budaya olahraga tingkat atas,” tutup sang jurnalis.

Ajax mendatangkan Weghorst dari Burnley pada 2024 dengan biaya lebih dari 2 juta euro. Sejak itu, pemain berpengalaman ini telah tampil dalam tepat 60 pertandingan untuk klub asal Amsterdam tersebut.

Catatan Weghorst saat ini adalah sembilan belas gol dan lima assist. Ajax masih akan bertanding empat kali lagi selama kontrak saat ini.