Wout Weghorst akan bermain untuk FC Twente, demikian diumumkan klub asal Enschede tersebut pada Sabtu melalui saluran resmi mereka. Penyerang berpengalaman ini bergabung secara gratis dari Ajax dan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, hingga pertengahan 2028.

Weghorst yang berusia 33 tahun saat ini sedang berlaga bersama tim nasional Belanda di Piala Dunia. Melalui situs web resmi FC Twente, ia untuk pertama kalinya menanggapi kepindahannya ini.

“Ini adalah transfer yang istimewa bagi saya. Saya sangat bangga bisa mengenakan seragam FC Twente mulai musim depan. Sebagai pendukung muda, saya pernah merayakan kemenangan piala bersama FC Twente di De Kuip pada tahun 2001 dan 2011; pada tahun 2010, saya berada di Oude Markt saat FC Twente menjadi juara; dan saya juga pernah berada di tribun selama banyak malam Eropa yang tak terlupakan di De Grolsch Veste.”

“Itu semua adalah kenangan yang tak terlupakan. Bagi saya, banyak mimpi sepak bola telah terwujud, tetapi masih ada satu yang tersisa… Dengan cara ini, lingkaran itu pun tertutup. Mulai musim depan, saya akan memberikan segalanya untuk merayakan kesuksesan bersama FC Twente, kali ini bukan sebagai suporter, melainkan sebagai pemain,” kata Weghorst.

Erik ten Hag, direktur teknis yang mendatangkan Weghorst ke Twente, juga angkat bicara. “Kami sangat bangga bahwa Wout Weghorst akan bermain untuk FC Twente. Siapa yang tidak bangga ketika seorang penyerang timnas Belanda dengan lebih dari lima puluh penampilan internasional bergabung dengan klub Anda. Transfer ini merupakan kesempatan emas bagi kami. Dia adalah seorang profesional sejati dan contoh nyata tentang apa saja yang bisa dicapai sebagai pesepakbola jika Anda bersedia mengorbankan segalanya.”

“Seorang pemain dengan rekam jejak yang begitu mengesankan biasanya tidak mungkin didapatkan oleh FC Twente. Dia selalu menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa, serta penuh ambisi. Sebagai putra daerah, Wout sangat ingin mencatatkan prestasi gemilang bersama FC Twente. Kami yakin dia akan memainkan peran penting dalam kesuksesan FC Twente di masa depan. Wout akan memberikan sesuatu yang istimewa bagi kami,” tutup Ten Hag.

Dengan kepindahan domestik ini, masa bakti Weghorst di Ajax pun berakhir. Dalam 65 pertandingan resmi, ia mencetak 20 gol dan 6 assist.