Wout Weghorst tentu membayangkan debutnya untuk FC Twente dengan cara yang berbeda. Striker 33 tahun itu nyaris tak mampu memberi pengaruh dan pada akhirnya kalah 1-2 dari Ferencváros pada putaran kualifikasi kedua Liga Europa.

Seusai laga, pemain yang sudah 53 kali membela tim nasional Belanda itu berdiri di depan kamera ESPN. Di sana ia mengatakan bahwa ada ‘cukup banyak poin positif’, meski hasilnya jelas tidak memuaskan. Gol telat yang mengubah skor menjadi 1-2 sangat berperan dalam hal itu.

“Ya, menurut saya itu pelanggaran!”, ujar Weghorst saat ditanya soal gol 1-2 Ferencváros. Dalam proses menuju gol lawan itu, menurut pandangannya sang striker ditahan, tetapi perangkat pertandingan tidak mau mengamini hal tersebut, termasuk ketika Weghorst datang meminta penjelasan.

“Saya bilang kepada wasit: cek saja dulu, karena itu jelas pelanggaran. Dia benar-benar menarik celana saya. Pada akhirnya dari situ lahir gol, memang terjadi beberapa fase setelahnya tentu saja, tetapi dia bilang: tidak, tidak ada apa-apa, itu sudah dicek dan semuanya baik-baik saja.”

Weghorst juga memang tidak puas dengan wasit Damian Kos. “Sulit berkomunikasi dengannya, harus saya akui,” ucapnya dengan frustrasi.

Karena hasil yang mengecewakan itu, Weghorst pun merasa sulit untuk benar-benar menikmati debutnya bersama Twente, meski ia senang dengan atmosfer di Grolsch Veste. “Momen masuk ke lapangan saja sudah... Ya, itu momen yang indah. Sial dengan hasilnya, karena Anda punya skenario yang berbeda di kepala, tetapi saya sangat menantikan musim ini.”

“Saya pikir sudah sangat banyak yang dikatakan soal ini,” lanjut Weghorst. “Sekarang saya sudah ada di sini. Saya kira Anda juga bisa melihat apa arti ini bagi saya. Itu juga sudah sering sekali saya sampaikan. Mulai sekarang mari sedikit lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak. Lebih banyak bermain sepak bola. Gas terus.”