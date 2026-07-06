Wout Weghorst sendiri yang menghubungi FC Twente musim lalu untuk membahas transfer. Hal itu ia sampaikan kepada saluran resmi klub Tukkers. Tak heran jika ia merasa ‘sangat senang’ karena transfer tersebut berhasil.

Sejak 1 Januari, penyerang yang baru-baru ini masih aktif di Piala Dunia bersama timnas Belanda ini bebas untuk bernegosiasi dengan klub lain. Kontraknya di Ajax memang telah berakhir dan tidak akan diperpanjang. Sebenarnya, Weghorst hanya memiliki satu rencana: FC Twente.

“Setelah satu setengah tahun di Ajax, saya sendiri yang menghubungi Dominique (Scholten, red.) dan mengatakan: ‘Jika kita bisa minum kopi bareng lagi, meskipun saya tidak minum kopi, saya senang sekali. Karena terlepas dari semua yang telah terjadi dan ditulis, itu tetap sesuatu yang saya inginkan’. Di situlah langkah-langkah awal dimulai,” katanya.

Bagi Weghorst, semuanya berjalan lancar. “Erik ten Hag kembali, ada pelatih (John van den Brom, red.) yang pernah bekerja sama denganmu di masa lalu. Kemudian kamu melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan pembicaraan-pembicaraan itu berjalan baik, menyenangkan, dan penuh ambisi. Dan itu penting bagiku, karena pada akhirnya, sebagai individu, kamu juga ingin meninggalkan jejak yang berarti di sini, meraih kesuksesan, dan memenangkan trofi. Dalam pembicaraan-pembicaraan itu, aku menyadari bahwa kami benar-benar sejalan, dan itu terasa sangat baik.”

Pada musim panas 2024, Weghorst juga sempat dikaitkan dengan Twente, tetapi saat itu ia justru pindah dari Burnley ke Ajax. Menurut pemain yang telah 53 kali membela timnas Belanda itu, hal itu bukan karena dirinya, melainkan karena kedua klub. “Twente tidak bisa menyelesaikan masalah finansialnya,” jelasnya.

“Saat itu, saya masih memiliki nilai pasar di Burnley dan bermain di Kejuaraan Eropa. Bagi saya, pilihan itu tidak pernah ada. Pada akhirnya, saya merasa sangat menyesal akan hal itu. Namun, begitulah cara kerja sepak bola. Akhirnya, muncul opsi lain yang sangat bagus bagi saya di Belanda, yang juga membuat saya sangat senang. Saya memang selalu memiliki keinginan untuk mewujudkan hal itu.”

Kini, Weghorst akhirnya akan bergabung dengan Twente, di mana ia telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028. “Ini terasa menyenangkan! Ya, memang prosesnya sangat sulit. Saya bisa saja bersikap tegar soal ini, tapi pada akhirnya ini adalah klub tempat saya sering berkunjung dan duduk bersama saudara-saudara saya di sektor 306. Dan dalam hal itu, stadion ini juga sangat istimewa. Tempat yang selalu saya kunjungi dengan cara seperti itu. Tentu saja, dua tahun terakhir ini rasanya berbeda saat datang ke sana.”