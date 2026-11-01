Wout Weghorst mencetak hat-trick fantastis pada babak pertama untuk FC Twente: "Bak Zlatan"

Wout Weghorst mencetak hat-trick pertamanya di Eredivisie pada Minggu dan hanya membutuhkan waktu kurang dari satu babak untuk melakukannya saat menghadapi Excelsior. ESPN-analis Karim El Ahmadi mengaku sangat terkesan dengan Weghorst saat jeda, begitu pula dengan Sondre Ørjasaeter, yang mencatatkan empat (!) assist dalam babak tersebut.

Dominasi Twente sebagian tak lepas dari tindakan Nesto Groen. Penyerang Excelsior itu mengenai bahu Robin Pröpper dengan kakinya yang terangkat tinggi dan langsung diusir wasit Erwin Blank dengan kartu merah.

Tujuh menit kemudian, Twente mencetak gol pembuka. Ørjasaeter melesat melewati pemain yang menjaganya di sisi kiri dan mengirim umpan silang akurat kepada Weghorst, yang dengan mudah mengungguli Jan Plug dalam duel dan menyundul bola masuk: 0-1. "Aksi yang bagus. Kita jarang melihatnya melakukan itu dengan kaki kiri," kata El Ahmadi saat menganalisis aksi pemain sayap lincah asal Norwegia itu.

"Saya rasa Weghorst senang dan hal ini juga sudah dibicarakan. Dia menunjukkan bahwa umpan silangnya dengan kaki kiri mungkin malah lebih baik daripada dengan kaki kanan!" Gol 0-2 tercipta lewat rangkaian permainan yang luar biasa indah. Daan Rots mengoper kepada Weghorst, yang meneruskan bola kepada Younes Taha dengan umpan tumit brilian. Weghorst menerima bola kembali dan langsung meneruskannya kepada Ørjasaeter. Ia lalu mengoper kepada Weghorst yang terus berlari, dan sang penyerang menuntaskan serangan indah itu dengan gol.

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"Gol ini juga fantastis," ujar El Ahmadi. "Cara mereka mengoper lalu bergerak, dan hal seperti ini jarang terlihat dari Weghorst, tetapi ini fantastis. Mereka punya cukup banyak variasi dalam mengoper dan bergerak. Ini gol yang luar biasa."

Beberapa menit kemudian, Weghorst melengkapi hat-trick-nya. Sang penyerang mengontrol umpan silang dari siapa lagi kalau bukan Ørjasaeter dengan cara ala Bergkamp, sebelum melepaskan tembakan kaki kanan dengan penuh keyakinan ke sudut dekat. "Seperti Zlatan," kata El Ahmadi.

"Ini benar-benar fantastis. Assist lagi dari Ørjasaeter, Weghorst melakukan semuanya dengan benar. Anda juga bisa melihatnya menoleh, seolah berkata: 'Semuanya masuk!'" ujar El Ahmadi. Thomas van den Belt dan Daan Rots juga mencetak gol untuk Twente sebelum jeda. Cungkilan Van den Belt khususnya layak dibingkai.