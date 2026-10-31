Wout Weghorst angkat bicara soal mentalitas FC Twente yang ramai diperbincangkan. Dalam wawancara dengan Tubantia, sang penyerang mengaku "tidak begitu suka" dengan sejumlah pernyataan yang belakangan dilontarkan tentang klubnya.

Pekan lalu, Twente meraih kemenangan tandang 2-0 atas AZ, tetapi hasil itu tidak banyak berarti jika mereka gagal melanjutkannya saat menghadapi Excelsior akhir pekan ini. "Jika melihat budaya klub, FC Twente sering kalah pada saat-saat menentukan. Itu harus kami hentikan," kata direktur teknik Erik ten Hag pekan lalu.

Weghorst juga terganggu dengan citra yang melekat pada Twente itu. "Saya terlalu sering mendengar: kami kalah dari klub-klub di paruh bawah klasemen. Saya tidak begitu suka mendengarnya."

"Hal seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi lagi pada kami. Jika itu pernah terjadi pada masa lalu, ya sudah, tetapi itu sudah berlalu. Pelatih juga sudah menyampaikan hal itu kepada kami. Kami fokus pada keadaan sekarang, pada hari ini, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama."

Apakah pemikiran pesimistis itu membuatnya marah? "Tidak, bukan marah. Saya hanya tidak terlalu suka dengan ucapan-ucapan seperti itu. Anda harus memastikan diri tetap fokus dan siap," ujar Weghorst, seraya mengenang laga kandang melawan FC Utrecht yang berakhir dengan kekalahan 1-2 dua pekan lalu.

Pertandingan berikutnya EXC Eredivisie 08.30 TWE

"Lihat saja bagaimana kami bermain pada babak pertama. Kami bermain begitu bagus... Karena itulah saya sangat kesal ketika kami menyia-nyiakannya. Hanya karena selama 15 menit kami tidak berkonsentrasi, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan di lapangan."

"Anda bisa melakukan kesalahan, itu bagian dari permainan, tetapi Anda harus selalu memastikan diri tetap fokus untuk menang pada setiap detik, setiap momen pertandingan," pungkas pemain yang telah 53 kali membela timnas Belanda itu.