Wout Weghorst membuat banyak orang terkejut dengan perilakunya setelah gol yang dicetak oleh Jorthy Mokio

Penampilan Wout Weghorst pada Kamis malam menjadi bahan pembicaraan. Penyerang tersebut gagal memanfaatkan dua peluang emas dan digantikan oleh Kasper Dolberg pada menit ke-60, namun permainannya bukanlah satu-satunya hal yang menjadi sorotan setelah pertandingan usai.

Di semifinal babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa, Ajax unggul 2-0 atas FC Groningen. Setelah gol Mika Godts yang dianulir karena offside, beberapa menit kemudian Davy Klaassen mencetak gol sundulan untuk membuka skor 1-0.

Di babak kedua, Ajax menjauh dari FC Groningen. Sebuah umpan silang dari sisi lapangan dihalau dengan sundulan, tetapi bola jatuh di depan kaki Jorthy Mokio. Gelandang itu tidak ragu-ragu dan dengan tenang menyarangkan bola: 2-0.

Para pemain Ajax bersorak meriah setelah gol pembebas dari Mokio, terlihat bagaimana Steven Berghuis melompat ke punggung pemain asal Kongo itu dan Klaassen berlari menuju penonton Ajax yang bersorak.

Sebaliknya, Weghorst berjalan pergi setelah gol Mokio, tanpa bersorak. Sebuah video saat ia bersorak menjadi viral di internet.



