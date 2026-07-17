Wout Weghorst memberikan kritik tajam kepada Timnas Belanda setelah Piala Dunia yang mengecewakan: 'Jelas ada hal-hal yang harus diubah'

Dalam wawancara dengan Voetbal International, Wout Weghorst mengenang Piala Dunia dengan rasa kecewa. Penyerang ini hanya turun sekali dalam empat pertandingan dan secara jelas menunjukkan bahwa ia mengharapkan lebih dari tim nasional Belanda.

Pemain FC Twente ini masih terguncang akibat tersingkirnya timnya dan memutuskan untuk tidak menonton pertandingan lagi setelah itu. "Saya senang kalau sudah hari Senin." Weghorst bersikap kritis terhadap penampilan Oranje. "Kekecewaan tentu saja mendominasi. Kami sama sekali tidak memaksimalkan peluang dan sepanjang Piala Dunia ini tidak mampu menampilkan apa yang ingin kami tunjukkan. Bandingkan saja dengan Piala Dunia sebelumnya dan cara kami menghadapinya.”

Selama Piala Dunia 2022 di Qatar, Louis van Gaal menjabat sebagai pelatih kepala timnas Belanda. Tim Oranje saat itu tersingkir di perempat final oleh Argentina (2-2, 3-4 setelah adu penalti), tetapi menurut Weghorst, saat itu ada keyakinan yang lebih kuat di dalam tim. “Saat itu kami memiliki misi dan kami memancarkannya dalam segala hal. Piala Dunia kali ini terkadang terasa berbeda,” katanya.

Seri adu penalti melawan Maroko juga masih mengganggunya. “Kamu berada di Piala Dunia dan berusaha memaksimalkan segalanya dengan keyakinan penuh. Tapi sekali lagi, adu penalti itu… Itu juga momen di mana kamu harus mengambil tanggung jawab di bawah tekanan,” ujar sang penyerang, yang sendiri berhasil mencetak gol dari tendangan penaltinya.

Menurut Weghorst, tim Oranje kurang menunjukkan kepribadian pada momen-momen tertentu. “Pada akhirnya, kami juga kurang menunjukkan kepribadian. Itu adalah hal yang menurut saya kurang dalam Piala Dunia ini. Jelas ada hal-hal yang harus diubah jika ingin meraih kesuksesan,” tegas pemain asal Borne itu.

Penyerang tersebut kini juga telah menyampaikan pendapat dan pengalamannya kepada para petinggi di KNVB. “Kamu mengorbankan banyak hal untuk ini. Maka, hasilnya harus sejalan dengan keyakinan dan pola pikirmu. Saya rasa sudah waktunya kita mengambil langkah-langkah dalam hal ini. Hal ini tentu saja akan memicu reaksi, tapi inilah pendapat saya.”

Meskipun waktu bermainnya terbatas, Weghorst yakin bahwa ia telah menunjukkan nilainya. Selama penampilannya yang satu-satunya di Piala Dunia 2026, ia terlibat dalam gol yang dicetak oleh Cody Gakpo melalui assist. “Menurut saya, saya hanya berada di lapangan selama satu menit. Saya juga merasa telah membuktikan nilai saya lagi selama adu penalti,” pungkasnya.