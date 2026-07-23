Kenneth Perez masih belum terkesan dengan Wout Weghorst. Dalam duel babak kualifikasi Liga Europa melawan Ferencváros, sang penyerang langsung mendapatkan peluang besar, tetapi menyia-nyiakannya sendiri.

Pada menit ketiga, sebuah umpan silang diarahkan kepada Weghorst, yang menerima bola dengan sempurna di depan kakinya. Namun, kontrol pertamanya mengecewakan, sehingga percobaan Weghorst bisa diblok.

“Kalau bicara soal bisa bermain sepak bola dengan baik, bermain dengan nyaman. Bola yang didapat Wout Weghorst itu...,” keluh Perez dalam analisis saat jeda di ESPN. “Ya, kalau kontrol pertamamu tidak bagus, itu bukan lagi sebuah peluang.”

“Ini benar-benar peluang yang sangat besar. Kalau kontrol pertama ini bagus, pendek, maka dia bisa langsung menuntaskan. Tapi tidak, sekarang kontrol pertamanya menjauh darinya dan para bek langsung bisa mendekat.”

Perez pun sangat kesal dengan momen tersebut. “Dia terus-terusan bicara soal mentalitas dan hal-hal seperti itu. Menurut saya ini lebih penting! Bahwa Anda punya kontrol pertama yang bagus. Dengan begitu Anda punya waktu dan Anda bisa menuntaskannya.”

“Maka Anda unggul 1-0, memberi ganjaran kepada diri sendiri. Sekarang Anda lihat semuanya berbalik total hanya dalam waktu 10 menit. Bola masuk di sisi lain.”