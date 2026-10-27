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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Wonderkid Chelsea Estevao Willian bersiap dipinjamkan ke PSG secara mengejutkan pada Januari, Luis Enrique menilainya sebagai tambahan penting pada musim dingin

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Paris Saint-Germain semakin yakin dapat mengamankan peminjaman penyerang asal Brasil milik Chelsea, Estevao Willian, pada Januari. Klub Prancis itu mencari tambahan kekuatan di lini serang menyusul serangkaian cedera, dengan Luis Enrique dilaporkan mendorong upaya mendatangkan remaja yang dinilai sangat berbakat tersebut.

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PSG cari tambahan kekuatan di lini serang

PSG tengah aktif mencari penyerang baru menjelang bursa transfer musim dingin seiring bertambahnya masalah fisik di Parc des Princes. Meski dua talenta muda, Mika Godts dan Senny Mayulu, tampil menonjol untuk membawa klub memuncaki klasemen Ligue 1 lewat pertandingan melawan Lyon pada Senin, pelatih Enrique tetap sangat menyadari keterbatasan skuadnya.

Di tengah jadwal musim ini yang menguras tenaga, cedera yang dialami pemain-pemain penting seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele telah sangat membatasi pilihan Enrique di lini serang. PSG punya ambisi besar untuk sisa musim ini dan tidak bisa membiarkan diri kekurangan pemain, sehingga petinggi klub mulai mencari tambahan pada Januari.

Enrique incar pemain muda Chelsea

Di tengah pencarian pemain untuk direkrut pada pertengahan musim, remaja Brasil milik Chelsea yang dinilai sangat berbakat, Estevao, muncul sebagai target yang jelas. Pemain berusia 19 tahun itu, yang tiba di Stamford Bridge dari Palmeiras pada Juli 2025, kesulitan mengamankan tempat reguler di susunan pemain utama dan belum sekali pun menjadi starter di Liga Primer.

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Menurut Foot01, Enrique sangat mengagumi profil penyerang muda tersebut. Antusiasme pelatih asal Spanyol itu juga dirasakan penasihat olahraga Luis Campos. Kesepahaman antara dua sosok berpengaruh tersebut dianggap sebagai dorongan besar bagi potensi kesepakatan, dengan Enrique yakin ia bisa memaksimalkan dan meningkatkan kontribusi Estevao selama masa singkat di Prancis.

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Chelsea tetapkan syarat tegas

Meski kedua pihak tertarik dengan kepindahan ini, klub Liga Primer tersebut telah menetapkan ketentuan yang ketat. TEAMtalkmelaporkan bahwa pembicaraan antara kedua klub telah dimulai, dengan Chelsea mengajukan syarat khusus terkait kontrak, gaji, dan waktu bermain sang pemain sayap.

Klub London itu hanya ingin menyetujui peminjaman murni karena sangat yakin pemain asal Amerika Selatan tersebut masih memiliki masa depan jangka panjang yang cemerlang di Stamford Bridge. Selain itu, Chelsea mengharapkan PSG menanggung seluruh gaji sang pemain. Untuk memastikan perkembangan Estevao tidak kembali terhambat karena terlalu sering duduk di bangku cadangan, Chelsea juga mendorong pencantuman klausul penalti finansial jika ia gagal mencapai batas minimum menit bermain yang diwajibkan.

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Bursa transfer musim dingin yang krusial

Meski rincian syarat tersebut masih harus dinegosiasikan, sejumlah laporan menyebut Chelsea pada prinsipnya telah setuju melepas pemain asal Brasil itu ke Paris pada musim dingin ini. Tercapainya kesepakatan akan menguntungkan kedua pihak: Estevao mendapat pengalaman berharga di kasta tertinggi, sementara PSG memperoleh kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk memburu gelar.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo