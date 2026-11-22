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Juventus menaklukkan Venezia di kandang sendiri dengan skor 4-0. Di Allianz Stadium, tuan rumah tampil buruk pada awal laga, tetapi mulai menemukan ritme setelah jeda dan menang cukup mudah atas tim peringkat ke-19 Serie A itu.

Luciano Spalletti memberi Teun Koopmeiners tempat di starting XI. Ini merupakan kali kelima pemain asal Belanda itu menjadi starter di Serie A musim ini. Perjalanan Juventus musim ini belum mulus karena mereka berada di posisi ketujuh sebelum laga.

Babak pertama diwarnai banyak kesalahan dari kedua tim. Baik Juventus maupun Venezia nyaris tidak mampu menciptakan peluang, sehingga Spalletti sejak awal ingin melakukan pergantian. Nick Woltemade segera melakukan pemanasan dan tampaknya akan masuk sebelum jeda, tetapi pelatih asal Italia itu memutuskan untuk menunggu.

Venezia berupaya memainkan bola saat ada kesempatan, tetapi terutama berhasil membuat Si Nyonya Tua nyaris tidak mampu menciptakan ancaman. Randal Kolo Muani khususnya tidak mampu berbuat banyak di lini depan. Edon Zhegrova dan Kerim Alajbegovic juga hanya memberi sedikit kontribusi dalam serangan.

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Tim tamu belum meraih satu poin pun di luar Venesia musim ini dan harus berusaha mengubah keadaan itu setelah jeda. Woltemade masuk menggantikan Alajbegovic saat turun minum, dan pergantian itu langsung membuahkan hasil.

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Pada menit ke-53, Weston McKennie melepaskan tembakan sambil berputar. Tembakannya diblok, sehingga bola jatuh ke kaki pemain asal Jerman itu, yang langsung menghantamnya masuk: 1-0.

Beberapa menit kemudian, Woltemade kembali berperan penting. Koopmeiners merebut bola dari Kike Pérez dan mengumpankannya kepada Woltemade. Pemain asal Jerman itu menyodorkan bola kembali dengan baik, lalu Koopmeiners menuntaskannya dengan tenang: 2-0.

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Gol terus mengalir karena tak lama kemudian skor menjadi 3-0. Juan Cabal menyundul masuk sepak pojok Zhegrova untuk mencetak gol pertamanya musim ini. Tuan rumah kemudian mendapat penalti. Kolo Muani mengeksekusinya dengan sempurna untuk memastikan skor akhir 4-0.

Berkat kemenangan ini, Juventus mengoleksi 21 poin dari 12 pertandingan. AC Milan menempati posisi kelima dengan 24 poin dari 11 laga, sementara Frosinone mengumpulkan 20 poin dari jumlah laga yang sama. Milan dan Frosinone akan saling berhadapan pada Minggu malam.