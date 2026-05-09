Wolfsburg membuat Bayern terguncang, namun menderita kekalahan telak dalam pertarungan menghindari degradasi

Bayern München semakin memperparah masalah VfL Wolfsburg (menang 0-1). Wolfsburg, yang kini berada di peringkat keenam belas Bundesliga, harus berjuang habis-habisan pada pekan terakhir melawan pesaing langsungnya, St. Pauli. Hanya melalui babak play-off Wolfsburg masih bisa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Wolfsburg bermain sangat baik dan menciptakan peluang demi peluang di babak pertama. Tim peringkat ke-16 ini mengacaukan pertahanan Bayern München dan melepaskan tak kurang dari 15 tembakan ke gawang sebelum jeda, namun tak satupun yang berbuah gol. Hal itu sebagian berkat penampilan gemilang kiper Jonas Urbig.



Di sisi lain, Tom Bischof menghantam mistar gawang dengan tendangan jarak jauh yang luar biasa. Harry Kane kemudian mendapat peluang emas untuk membawa Bayern unggul secara mengejutkan, namun striker Inggris itu melepaskan tendangan penalti yang melambung di atas gawang.

Setelah babak pertama, Der Rekordmeister mengambil inisiatif. Bayern terus menekan Wolfsburg dan semakin mengancam di wilayah pertahanan tuan rumah. Tekanan yang terus-menerus itu terlalu berat bagi Wolfsburg. Michael Olise mencetak gol pembuka dengan tendangan melengkung indah ke sudut kiri atas gawang, membuat kiper Kamil Grabara tak berdaya: 0-1.

Tim asuhan Vincent Kompany terus menekan dan dengan sabar mencari celah untuk mengancam Wolfsburg. Tim tuan rumah bertahan habis-habisan dan membiarkan Bayern menguasai bola, namun hampir tidak bisa menciptakan ancaman lagi.

Setelah aksi luar biasa dari Kento Shiogai, Wolfsburg mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan. Pemain pengganti itu menerobos dengan cerdik dan mengoper bola ke Mattias Svanberg, tetapi pemain Swedia itu, yang berhadapan langsung dengan kiper Jonas Urbig, justru membentur tiang gawang.

Minggu depan adalah saat yang menentukan bagi Wolfsburg. Tim yang kini berada di peringkat keenam belas itu akan menghadapi pesaing langsungnya, St. Pauli. Jika kalah, tim ini akan terdegradasi ke 2. Bundesliga. Namun, jika menang atau bermain imbang, tim ini masih memiliki kesempatan untuk bertahan di liga melalui babak play-off.