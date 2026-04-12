Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, absen dari sesi latihan pertama tim sebagai persiapan menghadapi Bayern Munich pada leg kedua perempat final Liga Champions, sehingga memunculkan pertanyaan soal kemungkinan tampilnya dalam laga yang dinantikan itu.

Harian Spanyol “AS” mengungkap bahwa cedera Mbappe di alis kanan saat pertandingan melawan Girona mengharuskan tindakan operasi dengan tiga jahitan, dan sang pemain tidak mengikuti latihan pada hari Minggu ini.

Namun, surat kabar tersebut menegaskan bahwa kondisinya tidak perlu dikhawatirkan, dan absennya Mbappe dari latihan hanya sebagai langkah pencegahan untuk menghindari benturan; juga bahwa keikutsertaannya pada laga melawan Bayern Munich Rabu mendatang “tidak diragukan”.

Disebutkan pula bahwa Mbappe tidak akan mengenakan masker pelindung saat melawan Bayern, tetapi keikutsertaannya dipastikan “meski dengan sedikit rasa sakit, tidak ada pilihan lain”, karena tim kerajaan membutuhkan untuk membalikkan kekalahan di leg pertama 1-2.

Mbappe mengalami cedera pada menit-menit terakhir pertandingan melawan Girona yang digelar lusa Jumat lalu di Liga Spanyol dan berakhir imbang 1-1, ketika ia mencoba menusuk dari sisi kanan dan mengecoh di dalam kotak penalti, sebelum menerima sikutan dari Vitor Reis.

Benturan keras itu dinilai wasit Alberola Rojas tidak cukup untuk dihitung sebagai pelanggaran, tetapi menyebabkan luka yang jelas di wajah Mbappe, tepatnya di alis kanan, disertai pendarahan hebat.

Kylian mampu melanjutkan pertandingan secara normal dan meninggalkan lapangan tanpa tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tetapi di ruang ganti terlihat bahwa lukanya cukup dalam.

Setelah beberapa waktu, diputuskan dilakukan penanganan medis, dan ia menjalani tiga jahitan. Sejak saat itu, Mbappe terus beristirahat dan berlatih di ruang gim, tanpa kembali ke lapangan.

Real Madrid sendiri mendapat hari libur kemarin, sementara tim berlatih hari ini tanpa dirinya.

Mbappe bergabung dalam daftar pemain yang absen dari latihan, yang mencakup Thibaut Courtois dan Rodrygo karena cedera—keduanya menjadi satu-satunya pemain yang absen dari tim di Munich—selain Aurelien Tchouameni yang terkena skorsing.

Situs resmi Real Madrid menjelaskan rincian latihan, dengan menyatakan: “Sesi dimulai dengan latihan di ruang gim, sebelum berpindah ke lapangan di Real Madrid City untuk melakukan latihan rondo serta latihan intensif penguasaan bola dan pressing. Setelah itu, para pemain menjalani latihan intensitas tinggi dengan bola disertai penyelesaian serangan, dan sesi ditutup dengan pertandingan di setengah lapangan.”