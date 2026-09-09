Merih Demiral sangat murka pada Selasa malam setelah Al-Ahli menelan kekalahan. Lawan mereka, Al Qadsiah, mengunggah foto di X seusai pertandingan yang berisi ejekan terhadap bek asal Turki itu. Jelas, ia tidak menerimanya.

Demiral menyisakan rasa pahit usai duel melawan Al Qadsiah. Bek tengah berusia 28 tahun itu tak mampu mencegah kekalahan 3-2 dan harus menyaksikan Tijjani Reijnders di kubu lawan tampil sebagai pemain terbaik pertandingan setelah mencetak dua gol.

Berkat kemenangan itu, Al Qadsiah kini menjadi pemuncak klasemen bersama Liga Pro Saudi, bersama Al-Hilal. Namun, perayaan kemenangan atas Al-Ahli pada Selasa malam justru berujung kelewatan.

Admin akun X milik Al Qadsiah memutuskan untuk menyindir Demiral dengan mengunggah foto bek Turki itu saat sedang melihat ponsel. Caption yang menyertainya berbunyi: “Seperti biasa, Anda bisa menemukan rasa sakit akibat kekalahan di akunnya.”

Demiral melihat unggahan itu dan kemudian dengan marah masuk ke ruang ganti lawan untuk mencari admin Al Qadsiah. Demiral dikabarkan menuntut permintaan maaf dan penghapusan unggahan tersebut, yang pada akhirnya juga dihapus.

Mantan bek Juventus itu sebelumnya juga pernah menunjukkan diri sebagai sosok yang buruk dalam menerima kekalahan setelah Al-Ahli tumbang. Pada April, misalnya, ia sangat murka setelah Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo terbukti terlalu kuat. Seusai laga, ia membagikan dua foto medali Liga Champions AFC miliknya. “Untuk pertama kalinya mereka melihat medali Liga Champions di stadion mereka,” tulisnya.