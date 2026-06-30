Wissa menantang Inggris menjelang laga bersejarah di Piala Dunia: Saatnya membuktikan diri

Yuan Wisa dengan penuh semangat bersiap menghadapi tantangan melawan salah satu tim terbaik di dunia, saat Republik Demokratik Kongo akan berhadapan dengan Inggris dalam laga bersejarah di Piala Dunia 2026.

Tim asuhan pelatih Thomas Tuchel akan memulai babak gugur dengan pertandingan penentu di babak 32 besar melawan The Lions di pusat kota Atlanta.

Republik Demokratik Kongo baru mengikuti Piala Dunia untuk kedua kalinya, dan ini merupakan pertandingan babak gugur pertamanya sepanjang sejarah, setelah lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga berkat kemenangan dramatis 3-1 atas Uzbekistan pada Sabtu lalu, meski sempat tertinggal terlebih dahulu.

"Pertandingan melawan Inggris akan berbeda," kata Wissa, penyerang Newcastle yang dua golnya membantu memastikan lolosnya timnya. "Ini pertandingan yang sulit, sulit, sangat sulit melawan pemain-pemain kelas atas dan lawan yang termasuk dalam jajaran elit."

Dia menambahkan: “Kami perlu menikmati pertandingan seperti ini. Kami layak bermain melawan Inggris, salah satu tim terbaik di dunia, jadi saya menantikan apa yang akan datang.”

Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, dan Nowa Sadiki termasuk di antara wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi dalam skuad Republik Demokratik Kongo yang lini serangnya dipimpin oleh Wissa.

Pemain berusia 29 tahun ini tiba di Piala Dunia dengan tekad untuk membuktikan kemampuannya, setelah musim pertamanya yang mengecewakan dan diwarnai cedera bersama Newcastle, menyusul kepindahannya musim panas lalu dari Brentford dalam kesepakatan senilai 55 juta poundsterling (72,9 juta dolar AS).

Wisa mengalami cedera lutut saat bertugas bersama tim nasional bahkan sebelum sempat menendang bola bersama klubnya, yang hanya mencetak tiga gol dalam semua kompetisi.

Pemain ini bertekad untuk membuktikan bahwa musim pertamanya yang mengecewakan di Tyneside hanyalah sebuah kemunduran sementara.

Ia berkata: “Itulah mengapa saya lebih bangga daripada siapa pun di ruangan ini karena situasinya memang sulit. Itu adalah cedera yang parah. Anda tahu, ketika Anda ingin kembali lebih awal dan mengejar ketertinggalan, itu bukanlah hal yang baik.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak tampil dalam performa terbaik saya di Newcastle, tapi saya tahu waktunya akan tiba untuk membuktikan kemampuan saya… dan waktunya adalah sekarang.”

Dia menjelaskan: “Saya hanya ingin menunjukkan kepada semua orang sekarang bahwa saya dalam kondisi yang baik, baik secara fisik maupun mental, dan itulah mengapa saya bangga bisa membuktikan bahwa saya adalah pemain yang baik saat melawan Uzbekistan.”

Dia menyimpulkan: “Saya tahu cara bermain sepak bola, terutama ketika kondisi fisik saya prima, pikiran saya tenang, dan sisanya akan mengikuti dengan sendirinya.”