Wirtz antara kejeniusan dan kekacauan: apakah Liverpool harus membayar harga penempatannya?

Florian Wirtz tidak perlu mencetak gol untuk merebut perhatian pada kemenangan Liverpool yang kembali ke jalur kemenangan di Premier League, setelah menampilkan performa luar biasa dalam menciptakan peluang menghadapi Brentford, yang kembali menyorot potensi ofensif besar yang mendorong klub mengeluarkan dana rekor untuk mendatangkannya. Namun di balik angka-angka mengesankan itu, muncul pertanyaan yang lebih rumit: apakah bintang Jerman ini memberikan solusi yang dibutuhkan timnya, atau justru cara penempatannya menciptakan ketidakseimbangan taktis yang mengancam keseimbangan skuat besutan Andoni Iraola?

Di saat Liverpool membutuhkan kemenangan untuk memulihkan kepercayaan diri setelah kalah dari Manchester City, laga tersebut justru menyajikan gambaran ganda tentang Wirtz: pemain yang mampu membuat perbedaan dengan satu sentuhan atau satu umpan, namun masih menjadi bahan perdebatan karena pengaruhnya terhadap bentuk tim dan kemampuannya menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan.

Dengan kembali bermunculannya kritik soal levelnya, tantangannya kini tidak lagi sebatas mengembalikan versi terbaik dari pemain berusia 23 tahun itu, tetapi juga menentukan posisi yang memungkinkannya menunjukkan kemampuannya tanpa mengorbankan stabilitas Liverpool.

Wirtz menjawab para pengkritiknya dengan angka luar biasa

Wirtz menjalani laga melawan Brentford di bawah tekanan yang meningkat, setelah menghadapi kritik karena belum mencapai level yang diharapkan sejak kepindahannya dari Bayer Leverkusen pada Juni 2025, dengan mahar 116 juta pound sterling, dalam transfer yang menjadi yang termahal dalam sejarah Liverpool.

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Pertanyaan tidak hanya menyangkut kontribusinya di dalam lapangan, karena legenda klub Steven Gerrard menilai bahwa mencadangkan pemain tersebut dari starting XI untuk sementara waktu bisa membantunya memulihkan kepercayaan diri, sebagai isyarat terhadap besarnya ekspektasi yang mengelilingi bintang Jerman itu dan sulitnya ia beradaptasi dengan tekanan akibat nilai transfernya.

Namun Wirtz memberikan jawaban tegas kepada para pengkritiknya di hadapan Brentford, setelah tampil sebagai salah satu elemen paling menonjol di lini depan, dan berkontribusi menghidupkan serangan Liverpool serta menciptakan peluang, terutama sepanjang babak kedua yang menyaksikan tim memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah salah satu pemain tuan rumah diusir sebelum babak pertama berakhir.

Para pemain Liverpool mencatatkan 14 upaya ke arah gawang dari total 21 tembakan sepanjang pertandingan, memanfaatkan ruang yang muncul di barisan Brentford setelah kekurangan pemain, dan Wirtz selalu hadir di pusat pergerakan-pergerakan ofensif.

Menurut statistik, pemain Jerman itu menciptakan sembilan peluang dari open play, sebuah angka yang tidak dicapai pemain lain mana pun dalam satu pertandingan Premier League selama enam musim terakhir. Pemain terakhir yang mencatatkan angka serupa adalah Sadio Mane, dengan kostum Liverpool menghadapi Burnley pada Januari 2021, ketika ia juga menciptakan sembilan peluang.

Sementara pada level pertandingan tandang, Wirtz menjadi pemain pertama yang mencapai jumlah peluang sebanyak itu dalam lebih dari 15 tahun, tepatnya sejak Samir Nasri menciptakan sepuluh peluang untuk Manchester City melawan Tottenham pada Agustus 2011.

Dengan demikian, Wirtz memberikan bukti nyata atas kemampuannya menciptakan ancaman bahkan ketika ia tidak mencetak gol sendiri, namun angka-angka itu belum cukup untuk mengakhiri perdebatan soal perannya dalam sistem Iraola.

Danny Murphy mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam statistik

Meski memuji apa yang ditampilkan Liverpool menuju kemenangan, Danny Murphy, mantan gelandang tim dan analis di jaringan "BBC Sport", tidak menyembunyikan kekhawatirannya mengenai bentuk taktis yang ditampilkan Liverpool.

Murphy menilai bahwa keberadaan Wirtz di posisi playmaker, di belakang penyerang dan di depan lini tengah, bisa menimbulkan masalah yang melampaui performa individu pemain, karena pembagian posisi ini membebani para gelandang dengan beban tambahan dan memberi lawan peluang untuk memanfaatkan ruang.

Murphy mengatakan bahwa Liverpool telah menuntaskan tugas dan meraih kemenangan penting di luar kandang, tetapi pada waktu yang sama tampak sebagai tim yang mudah dihadapi, karena lebarnya jarak antarlini mereka.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan tim pada dua winger dengan keberadaan Wirtz di posisi playmaker menempatkan para pemain lini tengah pada tanggung jawab menutup ruang yang luas, hal yang bisa meninggalkan celah yang dimanfaatkan lawan saat membangun serangan.

Ia menambahkan bahwa Brentford dengan mudah mampu membawa bola maju dan mencapai ruang di belakang lini pertahanan, serta menganggap poin ini sebagai sumber kekhawatiran paling menonjol dalam pertandingan.

Kritik ini tidak berarti bahwa Wirtz satu-satunya yang bertanggung jawab atas ketidakseimbangan tersebut, tetapi menempatkan Iraola pada keharusan meninjau kembali cara ia membagi peran di dalam tim.

Sebab masalahnya, menurut gambaran ini, tidak terletak pada kemampuan pemain menciptakan peluang, melainkan pada bagaimana potensinya dimanfaatkan dalam sistem yang menjamin keseimbangan antara tekanan ofensif dan penutupan pertahanan.

Bintang Liverpool paling produktif menciptakan peluang, tetapi ada sisi lain

Angka-angka mengungkap besarnya pengaruh yang mulai diberikan Wirtz pada performa Liverpool, karena ia kini menjadi, bersama Pascal Gross pemain Brighton, pemain paling banyak menciptakan peluang di Premier League musim ini, setelah keduanya mencapai 18 peluang.

Wirtz juga berkontribusi pada awal kebangkitan Liverpool dalam laga melawan Brentford dengan sebuah assist, sehingga untuk pertama kalinya ia mencatatkan assist dalam dua pertandingan berturut-turut dengan kostum tim di berbagai kompetisi.

Meski demikian, sentuhan positif ini hanya merupakan kontribusi golnya yang kedua dalam tujuh pertandingan yang ia jalani di liga musim ini, yang menunjukkan jarak antara kemampuannya menciptakan peluang dan kontribusi langsungnya pada level gol dan assist.

Wirtz menjadi motor utama banyak serangan Liverpool, setelah memimpin daftar pemain tim dalam jumlah penetrasi ke sepertiga akhir lapangan, dengan 12 kali, serta mencatatkan 37 umpan di area tersebut, menegaskan kehadirannya yang efektif di zona-zona paling penting secara ofensif.

Namun gambarannya tidak sepenuhnya ideal, karena ia kehilangan bola 19 kali, menjadikannya pemain Liverpool kedua yang paling banyak kehilangan penguasaan bola sepanjang pertandingan, di belakang Milos Kerkez yang kehilangan bola 20 kali.

Yang lebih menarik perhatian, Wirtz hanya menang dalam satu duel dari sembilan duel yang ia jalani, hal yang memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya menghadapi benturan dan tekanan fisik, terutama melawan lawan yang berhasil menutup ruang di depannya.

Dengan demikian, penilaian terhadap pemain ini tidak bisa direduksi menjadi jumlah peluang yang ia ciptakan, karena pengaruhnya dalam pertandingan juga terkait dengan kemampuannya menjaga bola, berkontribusi merebut kembali penguasaan bola, dan membantu timnya keluar dari tekanan lawan.

Apakah Iraola perlu mengubah rencananya demi Wirtz?

Di hadapan data-data ini, Murphy mengajukan solusi taktis berupa meninggalkan ketergantungan pada satu pemain tetap di posisi playmaker, dan memainkan tiga gelandang, alih-alih membebani lini saat ini dengan tanggung jawab defensif yang lebih besar daripada kemampuan mereka menanganinya.

Mantan pemain Liverpool itu menilai bahwa tim pertama-tama membutuhkan pembangunan fondasi yang kokoh yang memberi mereka stabilitas dan membuat mereka lebih sulit dihadapi lawan, sebelum berfokus pada aspek ofensif dan estetis.

Murphy mengatakan bahwa Liverpool tidak tampak cukup kompak dari segi distribusi pemain dan formasinya di dalam lapangan, sambil menegaskan bahwa Wirtz menghadapi kesulitan untuk memberi pengaruh pada pertandingan ketika ia menjalankan peran playmaker tradisional.

Dari sudut pandang ini, memainkan tiga gelandang bisa memberi tim penutupan ruang yang lebih baik, dan mengurangi tekanan yang menimpa elemen-elemen defensifnya, sekaligus memungkinkan Wirtz bergerak di zona yang lebih bebas, sesuai kebutuhan pertandingan.

Namun penerapan solusi ini tidak akan menjadi keputusan sederhana bagi Iraola, karena mengurangi ruang yang dialokasikan untuk satu pemain ofensif tambahan bisa berdampak pada kemampuan tim menciptakan peluang, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan rapatnya blok pertahanan.

Karena itu, dilema sesungguhnya bagi pelatih Spanyol itu tampaknya adalah menemukan formula yang memungkinkan Wirtz mempertahankan pengaruh kreatifnya, tanpa kehadirannya berubah menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan dalam transisi serangan.

Murphy memperingatkan bahwa jika Liverpool terus bermain dengan bentuk seperti ini, hal itu bisa berbuah mahal saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat, yang memiliki kualitas lebih besar dalam memanfaatkan ruang dan menghukum kesalahan taktis.

Kemenangan penting yang mengakhiri kutukan Liverpool di luar kandang

Terlepas dari perdebatan yang mengelilingi Wirtz, kemenangan atas Brentford memberi Liverpool dorongan penting dalam perlombaan Premier League, karena menaikkan poin mereka ke peringkat kelima, dengan meraih kemenangan ketiga dalam tujuh pertandingan pertama di kompetisi tersebut di bawah kepemimpinan Iraola, yang mengambil alih tugas menggantikan Arne Slot pada musim panas.

Kemenangan itu juga mengandung makna khusus, setelah pelatih Spanyol tersebut membawa timnya meraih kemenangan tandang pertama di liga setelah tertinggal lebih dulu, sejak Desember 2023, mengakhiri rangkaian 19 pertandingan tandang tanpa kemenangan setelah kebobolan gol pertama.

Perubahan ini mencerminkan kemampuan tim untuk bangkit dalam hasil, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sepanjang laga, terutama karena keunggulan jumlah pemain di babak kedua membantu Liverpool memaksakan dominasi dan menciptakan peluang secara berturut-turut.

Di sisi lain, Iraola menerima dua pukulan baru terkait cedera, setelah Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong mengalami cedera sepanjang pertandingan, meski penyerang Alexander Isak kembali bermain setelah pulih dari cedera.

Perkembangan ini menambah rumitnya perhitungan pelatih, yang perlu menyeimbangkan antara pengelolaan beban fisik para pemain dan menjaga kesiapan tim di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Iraola memperingatkan soal tekanan jadwal sebelum laga kontra Villarreal

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BBC Sport", Iraola menekankan sulitnya bermain di stadion Brentford, sambil menegaskan bahwa hasil-hasil tuan rumah membuat setiap kunjungan ke stadion mereka menjadi ujian fisik dan taktis yang nyata.

Pelatih Spanyol itu mengatakan bahwa timnya menciptakan banyak peluang, tetapi tidak memanfaatkan sebagian serangan balik dengan semestinya, terutama pada momen-momen akhir, ketika Liverpool menemukan dirinya dalam situasi tiga penyerang menghadapi satu bek.

Ia menambahkan bahwa gol Brentford yang memperkecil selisih menjadi 2-1 sudah cukup untuk membuat setiap lemparan ke dalam atau tendangan bebas menjadi sumber bahaya potensial, sebagai isyarat atas sulitnya menuntaskan pertandingan bahkan ketika tim memiliki keunggulan.

Iraola juga menyinggung bahwa Liverpool sedang melalui fase sensitif akibat tekanan jadwal pertandingan, setelah tim menjalani empat laga dalam sepuluh hari, hal yang menuntut upaya fisik besar dari para pemain. Ia menegaskan perlunya para pemainnya mendapatkan waktu istirahat sebelum bersiap menghadapi Villarreal, yang dijadwalkan berlangsung hari Selasa dalam ajang Liga Champions Eropa.

Di antara kemenangan yang memulihkan kepercayaan, angka-angka yang memperkuat posisi Wirtz sebagai salah satu pencipta peluang paling menonjol, dan peringatan soal keseimbangan defensif, Iraola menemukan dirinya menghadapi ujian yang melampaui sekadar mengumpulkan poin. Liverpool memiliki pemain yang mampu membuat perbedaan, tetapi mengubah bakat ini menjadi kekuatan kolektif yang stabil menuntut perbaikan ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan ruang.

Dan pertanyaan yang akan dijawab oleh pertandingan-pertandingan berikutnya tetap tersisa: apakah Iraola berhasil membangun sistem yang memanfaatkan potensi Wirtz secara maksimal, atau bintang Jerman itu akan terus menjadi pusat perdebatan taktis setiap kali ia bersinar secara ofensif dan sebaliknya muncul celah dalam performa tim?







