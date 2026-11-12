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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Winger Man City Jeremy Doku memberi angin segar bagi pelatih Belgia Mark van Bommel dalam pemilihan pemain, sementara striker Fenerbahce Romelu Lukaku absen melawan Turki akibat cedera pinggul

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Winger Manchester City Jeremy Doku memberi kabar baik soal kebugarannya kepada pelatih kepala Belgia Mark van Bommel menjelang laga tandang Liga Negara UEFA melawan Turki pada Kamis. Namun, Belgia akan tampil tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Romelu Lukaku, di Izmir setelah striker Fenerbahce itu mengalami masalah pada pinggul.

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Kabar kebugaran yang berbeda memengaruhi susunan skuad

Doku kembali membela tim nasional untuk dua pertandingan terakhir Grup A1 setelah absen dalam empat laga pembuka sepanjang September dan Oktober akibat cedera. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak tujuh gol dalam 48 penampilan bersama timnas. Sebelumnya, ia menjalani Piala Dunia yang kurang mengesankan karena sakit. Meski pemain sayap yang berkiprah di Premier League itu kembali tersedia, penyerang berusia 33 tahun, Lukaku, dipastikan absen saat timnya menghadapi negara tempat klubnya berkompetisi.

Kembalinya penyerang menambah pilihan

Kembalinya penyerang lincah itu memberi pelatih asal Belanda tersebut banyak pilihan di sektor sayap saat timnya bersiap menghadapi laga Kamis di Izmir, sebelum menjamu Italia di Brussels pada Minggu.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Rabu, Van Bommel menyambut persaingan memperebutkan tempat: "Saya sangat senang Jeremy kembali ke skuad.

"Ini tentu membuat pemilihan susunan pemain inti lebih sulit, tetapi saya pikir kelima pemain sayap mampu bermain di kedua sisi. Ini seperti menyusun teka-teki, tetapi merupakan persoalan yang menyenangkan. Saya belum bisa memberi tahu siapa yang akan bermain."

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Pencetak gol terbanyak absen sebagai langkah pencegahan

Sebaliknya, tim tamu harus bermain tanpa penyerang veteran mereka, yang memegang rekor nasional dengan 94 gol dalam 135 penampilan internasional dan saat ini berkiprah di sepakbola Turki.

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Menjelaskan mengapa sang penyerang akan absen dalam laga Kamis meski mengikuti sesi latihan, Van Bommel menambahkan: "Romelu mengalami masalah pada pinggulnya. Ia sudah merasakannya kemarin. Ia masih bisa berlatih, tetapi kami bersama-sama memutuskan untuk tidak memasukkannya ke susunan pemain.

"Ia pemain penting bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sejauh ini ia baru sekali menjadi starter, tetapi sudah memberikan kontribusi penting, termasuk saat masuk sebagai pemain pengganti.

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"Jadi saya berharap ia bisa kembali bugar tepat waktu untuk pertandingan melawan Italia."

Perebutan tiket perempat-final masih terbuka

Belgia saat ini menempati posisi ketiga Grup A1 dengan enam poin setelah mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan, termasuk kemenangan 3-0 atas Turki, tim juru kunci yang belum meraih poin, pada Oktober. Dengan hanya dua tim teratas yang lolos ke perempat-final pada Maret, tim asuhan Van Bommel tertinggal dari pemuncak klasemen Prancis yang mengoleksi 10 poin dan Italia di posisi kedua dengan tujuh poin. Italia menjamu pemuncak klasemen di Milan pada Kamis sebelum bertandang ke Brussels untuk laga penentuan terakhir grup pada Minggu.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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