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Chelsea terus memantau pemain sayap kanan Real Betis berusia 19 tahun, Jose Antonio Morante, meski pendekatan awal mereka untuk merekrutnya ditolak pada bursa transfer musim panas. Klub Spanyol itu menanggapi pendekatan tersebut dengan mengikat sang pemain lewat kontrak baru hingga Juni 2030 yang mencantumkan klausul pelepasan senilai 25 juta pound sterling.

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Chelsea pantau juara muda asal Spanyol

Menurut media Spanyol ABC, petinggi Chelsea terus memantau perkembangan Morante setelah ia menembus tim senior di Sevilla tahun ini. Perwakilan klub asal London barat itu pertama kali menghubungi pihak Morante pada bursa transfer musim panas menyusul penampilan menonjolnya saat Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa U-19 UEFA. Meski pendekatan awal itu ditolak, klub Liga Primer tersebut bisa kembali menghubunginya seiring upaya mereka membidik talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

Winger serbabisa utamakan kiprahnya di Andalusia

Sudah lama dipandang sebagai calon bintang di jenjang tim muda Spanyol, penyerang berusia 19 tahun itu terutama bermain di sisi kanan, tetapi sama nyamannya ketika ditempatkan di sayap kiri. Perkembangan pesatnya di level internasional kemudian diikuti oleh debutnya di tim senior pada ajang La Liga dan gol pertamanya di kasta tertinggi Spanyol.

Meski reputasinya yang terus meningkat menarik minat dari Inggris, laporan itu menyebut sang pemain muda tetap sepenuhnya fokus untuk meraih sukses bersama klub Andalusia yang dibelanya sejak kecil. Betis menunjukkan kepercayaan terhadap potensinya dengan memperpanjang kontraknya hingga 2030, meski klausul pelepasannya sebesar £25 juta membuka peluang untuk kepindahan di masa depan.

Latar belakang keluarga di dunia adu banteng menjadi kisah tersendiri

Sementara penyerang muda itu mencari nafkah dengan menghindari para pemain bertahan, ia adalah putra matador ternama berusia 47 tahun, Jose Antonio Morante de la Puebla, yang dijuluki 'Raja Matador'. Sang ayah harus menjalani operasi selama dua jam pada April setelah mengalami luka sepanjang 10,16 cm pada rektum, kerusakan sfingter, dan perforasi rektum akibat serangan banteng seberat 508 kg bernama Clandestino di arena Maestranza, Sevilla, dua pekan setelah kembali dari pensiun.

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Mengenang kejadian itu, ayahnya mengaku: "Malam itu cukup berat bagi saya. Inilah luka yang paling menyakitkan bagi saya. Saya merasakan sakit yang luar biasa dan juga sangat takut karena saya pikir saya mengalami pendarahan. Saya khawatir luka itu mungkin sudah mencapai usus saya. Ketika sampai di ruang perawatan dan melihat pendarahannya hanya sedikit, saya merasa lega, tetapi rasa sakitnya memang sangat hebat."

Penampilan sebagai pemain pengganti hasilkan gol pertama

Terlepas dari ketenaran keluarganya, winger muda itu fokus memberikan kontribusi di La Liga musim ini, dengan sejauh ini mencetak satu gol dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti di kasta tertinggi. Ia hanya membutuhkan empat menit di lapangan untuk mencetak gol kelima timnya dalam kemenangan 5-2 atas Osasuna pada Oktober, sebelum bermain selama 12 menit dalam kemenangan 2-0 atas Elche pada awal November. Para pemandu bakat Chelsea akan terus memantau perkembangannya di Sevilla.