Wim Kieft tidak memahami Ajax dan sudah memberikan saran mendesak untuk musim depan

Wim Kieft mengkritik kebijakan transfer Ajax dalam beberapa tahun terakhir. Dalam podcast KieftJansenEgmondGijp, mantan penyerang tersebut menyarankan agar klub asal Amsterdam itu memilih satu penyerang utama pada musim depan.

Pembicaraan sebenarnya dimulai dengan membahas kebijakan transfer Liverpool. René van der Gijp mengutip pernyataan legenda klub Steven Gerrard, yang musim panas ini mempertanyakan langkah klub raksasa Inggris tersebut karena merekrut baik Alexander Isak maupun Hugo Ekitiké. Menurut Gerrard, hal itu langsung memberikan sinyal yang salah.

Kieft setuju dengan hal itu dan mengaitkannya dengan Ajax. "Saya juga tidak mengerti apa yang dilakukan Ajax dalam beberapa tahun terakhir. Anda mendatangkan Weghorst, padahal sudah ada Brobbey. Lalu Brobbey pergi dan Anda juga mendatangkan kembali Dolberg," katanya.

Bagi seorang penyerang, itu bukanlah situasi yang menyenangkan, tegas Kieft. "Satu minggu kamu bermain, minggu berikutnya kamu bermain. Seorang penyerang hanya ingin menjadi pencetak gol terbanyak di Belanda."

Saran Kieft pun jelas: seorang penyerang yang baik harus selalu memastikan kejelasan sejak awal. "Saya akan selalu memastikan bahwa saya mengenal pelatih dan tahu bahwa saya akan bermain di sana. Jika Haaland juga ada di sana, saya tidak akan bermimpi menjadi penyerang utama."

Mantan pelatih Francesco Farioli juga mendapat kritikan. "Apa gunanya pelatih yang menarikmu keluar 20 hingga 25 menit sebelum pertandingan berakhir karena ingin mengatur ritme? Itu bukan yang kamu inginkan," tutupnya.

Posisi penyerang di Ajax masih menjadi tanda tanya besar untuk musim depan. Kemungkinan Weghorst hengkang cukup besar, sementara masa depan Dolberg di Amsterdam juga belum pasti.