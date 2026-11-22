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Wim Kieft sangat menikmati penampilan Jorthy Mokio dalam laga Ajax melawan ADO Den Haag (3-0) pada Minggu siang. Ia mengungkapkannya di NOS Studio Sport.

Ajax menjalani pertandingan tanpa kesulitan di Johan Cruijff ArenA, tempat mereka dengan mudah menyingkirkan ADO. Skor sudah 3-0 sebelum turun minum. Setelah Matteo Waem diusir dengan kartu merah, ADO sama sekali tak mampu memberikan perlawanan pada babak kedua.

Menurut Kieft, Mokio jelas merupakan pemain paling menonjol di Ajax. Pemain muda asal Kongo itu mencetak gol kedua, sekaligus melepaskan sejumlah umpan indah. Mokio diganti sepuluh menit menjelang akhir laga setelah menerima tekel keras dari Sekou Sylla. Melihat benturan tersebut dan caranya meninggalkan lapangan, cedera itu tampaknya serius.

"Sayangnya, pertandingan berakhir menyedihkan baginya, tetapi ia bermain luar biasa, terutama pada babak pertama," kata Kieft. "Tentu ada ruang dalam pertandingan seperti itu, tetapi semuanya dilakukan dengan cepat, sentuhan pertamanya bagus..."

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Cuplikan penampilan gemilang Mokio kemudian ditayangkan. Kieft terutama terkesan dengan perkembangan pemain Ajax itu dalam beberapa pekan terakhir.

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"Ia juga jauh lebih tenang saat menguasai bola dibandingkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya," ujar Kieft tentang kemajuan gelandang berusia 18 tahun itu. "Semua umpannya pas. Kecepatannya tepat, sehingga penerimanya bisa langsung melanjutkan lari. Ia mulai menjadi sebuah kejutan."

"Anak itu memberikan kesan yang bagus. Ia punya kualitas. Ia kuat, cepat, dan lincah. Pada awalnya ia masih bermain terlalu serampangan, tetapi sekarang ia mampu menunjukkan kemampuannya. Cedera itu tentu mengerikan."

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Meski tingkat keparahan cedera Mokio belum diketahui secara pasti, pelatih Míchel Sánchez sudah menyatakan seusai pertandingan bahwa kondisinya "sangat serius" dan "menjadi alasan untuk khawatir".

Akhir pekan depan, Ajax dijadwalkan menjalani pertandingan yang sangat penting di Eredivisie. Mereka akan menghadapi Feyenoord dalam De Klassieker di De Kuip.