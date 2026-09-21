Wim Kieft sangat kesal: "Lalu saya melihat wawancara Dick Schreuder dengan Noa Vahle..."

Wim Kieft sama sekali tidak memahami cara bermain NEC di Eropa, seperti yang ia sampaikan dalam Rondo di Ziggo Sport. Melawan Juventus, tim asuhan Dick Schreuder seperti biasa terutama terus bermain ke depan, tetapi akibatnya juga tercipta lubang-lubang besar di lini belakang.

Pertandingan berakhir dengan kekalahan menyakitkan 5-0, setelah itu Schreuder seusai laga dihadapkan pada cara bermainnya. Namun, sang pelatih menegaskan tidak menyesali sedikit pun keputusannya.

Presenter Wytse van der Goot mengatakan dalam Rondo bahwa tim asal Nijmegen setidaknya bermain ‘ala NEC’ di Turin, tetapi Kieft sama sekali tidak sependapat. “Boleh saya punya pendapat soal itu?”, sela dia.

“Lalu saya melihat Dick Schreuder dalam sebuah wawancara dengan Noa Vahle, dan dia berkata: ‘Lalu apa yang harus saya lakukan? Menumpuk sebelas pemain di kotak penalti sendiri?’ Ya, kenapa tidak sekali-sekali?”, ujar Kieft.

“Anda bermain melawan lawan yang sangat bagus, punya sangat banyak cedera, juga kehilangan begitu banyak kualitas. Dengan cara seperti ini, bukankah Anda sebenarnya sudah memulai pertandingan yang tidak bisa Anda menangi sejak awal?”

“Anda toh boleh sesekali bermain dengan cara yang berbeda?”, tanya Kieft dengan lantang. “Kalau itu lebih baik dalam situasi seperti itu... Menurut saya itu benar-benar naif. Dan disayangkan. Itu jelas membuat Anda kehilangan poin. Saya tidak bilang kalau dengan cara lain Anda pasti akan mendapat hasil, tetapi peluangnya akan lebih besar.”

NEC bisa mencari penebusan di Liga Europa setelah jeda internasional. Pada 15 Oktober, Levski Sofia akan datang ke De Goffert.