Wim Kieft sama sekali tidak mengerti sikap pemain Ajax itu: 'Ayolah, bro, ini benar-benar omong kosong'

Musim Ajax yang kurang memuaskan kembali mencapai titik terendah pada hari Minggu. Di kandang sendiri, Ajax kalah 1-2 dari FC Utrecht, hasil yang membuat tim asal Amsterdam itu tergelincir ke peringkat kelima. Di acara NOS Studio Voetbal, salah satu topik yang dibahas adalah penyerang tim asal Amsterdam tersebut: Kasper Dolberg.

Wim Kieft tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap pemain asal Denmark itu. "Kita semua memuji bakat sepak bola Dolberg. Tapi satu minggu kamu menikmati permainannya, dan minggu berikutnya kamu berpikir: 'Ayo dong, apa-apaan ini.'" Seminggu sebelumnya, setelah pertandingan melawan PSV, penyerang asal Amsterdam itu justru masih mendapat banyak pujian.

Pierre van Hooijdonk memilih nada yang lebih halus, tapi kesimpulannya tak kalah kritis. "Menurutku dia penyerang yang bagus. Tapi sejujurnya: angka-angka itu sebenarnya tak menunjukkan hal itu." Dan angka-angka itu memang tak berbohong. Di musim Eredivisie saat ini, Dolberg hanya mencetak tiga gol dan tiga assist dalam 1.083 menit bermain.

Namun, Van Hooijdonk menolak untuk sepenuhnya mengesampingkan pemain asal Denmark itu. "Saya tetap mengingat citra Dolberg dari periode pertamanya di Ajax. Saat itu, saya menganggapnya luar biasa." Pada periode awal itu, ia sangat berharga terutama pada musim 2016/17, namun ia juga mengalami periode-periode yang kurang memuaskan. Misalnya, pada musim berikutnya ia hanya mencetak enam gol dalam 23 pertandingan.

Theo Janssen juga mengakui kualitas sang penyerang, tetapi langsung menempatkannya dalam perspektif. "Dia kuat, terampil secara teknis, memiliki kontrol bola yang bagus, bisa berputar dengan baik, dan memiliki tendangan yang bagus." Namun, kata "tetapi" segera menyusul. "Tapi dia tidak terlalu memaksakan diri. Jika semuanya berjalan lancar, dia ikut mengalir. Tapi jika situasinya kurang baik, kamu juga tidak akan melihatnya."

García melakukan pergantian pemain pada Minggu sore setelah satu jam pertandingan dan menarik Dolberg keluar untuk digantikan oleh Wout Weghorst, yang sempat berharap bisa menyelamatkan satu poin bagi tim asal Amsterdam itu di akhir pertandingan. Namun, gol di menit-menit akhir dari bek Utrecht, Mike van der Hoorn, menggagalkan harapan Ajax.

Kekalahan ini membuat Ajax terpuruk ke peringkat kelima yang sangat mengecewakan dan terancam harus melalui babak play-off. Dengan hanya satu putaran pertandingan tersisa, tiket langsung ke kompetisi Eropa tidak lagi terjamin.