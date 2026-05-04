Wim Kieft: “Ronald Koeman sangat khawatir tentang kondisi Virgil van Dijk menjelang Piala Dunia 2026”

Wim Kieft berpendapat bahwa Ronald Koeman merasa khawatir tentang kondisi Virgil van Dijk menjelang Piala Dunia 2026, demikian ia sampaikan dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. Kesimpulan tersebut diambil oleh analis tersebut berdasarkan penampilan pelatih timnas Belanda tersebut di acara NOS Studio Voetbal.

Kieft duduk bersama Koeman di Studio Voetbal pada Minggu malam, di mana mereka membahas secara mendalam tentang seleksi tim Oranje menjelang Piala Dunia. Pelatih kepala berusia 63 tahun itu berulang kali menekankan betapa pentingnya kebugaran para pemainnya.

“Saya duduk bersama Koeman kemarin dan pembicaraan banyak mengenai timnas Belanda… Dia pasti juga berpikir: bagaimana Virgil van Dijk akan melewati musim ini?”, kata Kieft, yang terutama mengacu pada kondisi fisik sang kapten setelah musim yang melelahkan di Liverpool.

Kieft pun berpendapat bahwa hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi Koeman. “Dia telah bermain dalam empat puluh pertandingan, semuanya dengan tempo yang gila-gilaan, di bawah tekanan yang sangat besar. Setiap kali ada penyerang yang melompat ke arahmu untuk memenangkan duel udara.”

“Tentu saja, usia juga akan menjadi faktor,” lanjut Kieft, merujuk pada usia 34 tahun kapten Oranje tersebut. “Saya benar-benar penasaran bagaimana penampilannya di Piala Dunia.”

Van Dijk, asalkan fit, masih menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Koeman. Pelatih timnas pun sangat puas dengan bek tengah tersebut, yang pada akhir tahun lalu menjadi pemain yang paling sering mengenakan ban kapten untuk timnas Belanda.

“Saya baru saja mengatakan dalam pidato saya bahwa dia adalah kapten yang diinginkan oleh seorang pelatih,” kata Koeman saat itu kepada NOS. “Seorang profesional sejati, panutan, dan sosok yang berpengaruh di dalam tim. Kadang-kadang dia mungkin sedikit terlalu santai, tapi itu juga wajar. Saya pun pernah seperti itu. Namun, kami membutuhkan Virgil dalam performa terbaiknya.”