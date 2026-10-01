Wim Kieft mengkritik habis pelatih timnas Xavi: "Saya tidak mengerti sama sekali..."

Wim Kieft sama sekali tidak memahami cara pelatih timnas Xavi Hernández menata tim nasional Belanda saat menghadapi Yunani. Mantan penyerang itu terutama melihat masalah besar muncul di sisi kanan akibat penempatan posisi Denzel Dumfries, yang menurutnya juga membuat Crysencio Summerville tersingkir dari permainan.

Belanda menjalani babak pertama yang dramatis di Thessaloniki dan masuk ke ruang ganti dalam keadaan tertinggal 2-0. Fotis Ioannidis membuka skor pada menit ke-23 dan tepat sebelum jeda Giorgios Masouras menggandakan keunggulan setelah kehilangan bola ceroboh dari Ruben van Bommel.

Dalam analisis saat jeda di NOS, Kieft secara tegas mengarahkan kritiknya pada pilihan taktis Xavi. "Saya tidak mengerti sama sekali dengan posisi Dumfries. Saat kami menguasai bola, dia sudah berdiri terlalu dalam," kata mantan pemain internasional itu.

Menurut Kieft, posisi bek kanan itu membuat beberapa pemain Belanda tidak bisa tampil maksimal. "Karena itu dia membuat dirinya sendiri keluar dari pertandingan, tetapi dia juga membuat Summerville keluar dari pertandingan. Saya juga tidak mengerti kenapa pelatih Xavi pada titik tertentu tidak melihat: ini tidak berjalan."

Rafael van der Vaart juga tidak punya satu pun kata bagus untuk permainan Belanda. Mantan gelandang itu melihat sebuah tim tanpa organisasi yang jelas. "Saya harus jujur mengatakan: saya benar-benar menilai ini sebagai babak pertama yang sangat mengerikan dan tanpa harapan."

Van der Vaart kemudian melangkah lebih jauh lagi dalam kritiknya. "Semua orang berlarian dengan bingung. Kalau Anda berjalan seperti itu di Amsterdam, mereka akan menelepon polisi karena ada orang-orang bingung berkeliaran di jalan. Ini benar-benar tidak normal, semua orang melakukan sesukanya."

Virgil van Dijk juga tidak luput dari kritik atas gol Ioannidis. Van der Vaart menilai Dumfries harus lebih cepat menyadari bahwa situasinya mulai berbahaya, tetapi kemudian juga menunjuk kapten tim: "Van Dijk harus menilai itu jauh lebih cepat dan kemudian Van de Ven otomatis ikut. Sebenarnya semua orang di sini membuat kesalahan dalam berpikir."

Kieft sependapat dengan hal itu dan menilai dari para pemain dengan pengalaman sebesar itu seharusnya bisa diharapkan lebih: "Mereka tetap pemain-pemain yang cukup besar dari sisi nama dan pengalaman. Maka Anda harus bisa merasakan dan menilai apa yang akan terjadi."