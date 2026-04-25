Wim Kieft menggambarkan skenario impian: kedua pria ini harus membangun kembali Feyenoord

Wim Kieft akan sangat senang jika Robert Eenhoorn dan Max Huiberts bergabung bersama di Feyenoord. Hal itu disampaikan mantan penyerang tersebut dalam kolom mingguan yang ditulisnya untuk De Telegraaf.

Pria asal Amsterdam ini berpendapat bahwa Feyenoord harus bertaruh besar sekarang setelah Dennis te Kloese hengkang. “Karena dia memegang dua jabatan di jajaran direksi, Feyenoord bisa mewujudkan skenario impian dengan mantan duet AZ yang terdiri dari Robert Eenhoorn dan Max Huiberts sebagai direktur umum dan direktur teknis.”

“Di akhir musim, keduanya akan bebas dan Eenhoorn adalah orang Feyenoord. Fondasi dari segala prestasi AZ telah diletakkan oleh Eenhoorn dan Huiberts. Terutama juga untuk kemenangan di Piala pada Minggu lalu,” kata Kieft.

Dalam podcast Kick-off, nama Eenhoorn sudah dibahas lebih awal pada hari Jumat. Jurnalis Marcel van der Kraan melihat hal ini dengan positif. “Nama Eenhoorn belum ditutup kemungkinan di Feyenoord. Hatinya selalu ada di Feyenoord. Saya akan menganggapnya sebagai pilihan yang baik, karena dia sangat disukai oleh para pendukung.”

“Jika Anda tahu bahwa Anda menciptakan ketenangan di tim dengan Eenhoorn, yang terutama di dunia olahraga elitnya banyak memberikan kontribusi, dan jika karena itu orang-orang seperti Giovanni van Bronckhorst dan Kees van Wonderen dapat berfungsi dengan baik... Maka saya tidak akan menganggapnya sebagai pilihan yang buruk.”

Valentijn Driessen sependapat dengan rekan-rekannya. “Dengan Eenhoorn, Anda tahu apa yang Anda dapatkan dan pada dasarnya bisa langsung memulai pembicaraan. Dia memiliki pengalaman di AZ dan pernah duduk di berbagai komite.”

“Tidak perlu ada proses seleksi terlebih dahulu. Saya rasa dia juga merasa terlalu besar untuk hal itu,” saran Driessen.