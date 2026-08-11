Wim Kieft melontarkan kritik tanpa ampun: "Ini benar-benar belum pernah terjadi, sungguh memalukan!"

Wim Kieft melontarkan kritik keras terhadap cara KNVB menjalankan pencarian pelatih baru tim nasional, seperti ia sampaikan dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. Menurut mantan pemain top itu, timnas Belanda seharusnya sudah lama memiliki pengganti Ronald Koeman.

Pada 30 Juni, hampir satu setengah bulan lalu, Koeman mengumumkan tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai pelatih timnas Belanda. KNVB memang sudah menggelar beberapa pembicaraan, tetapi itu belum juga menghasilkan suksesor definitif. Hal itu membuat Kieft tak habis pikir.

“Tidak, tapi ini kan memalukan? Tidak becus, seluruh KNVB,” kecamnya. “Sejak sepanjang musim panas kamu sudah tahu bahwa dia (Koeman, red.) akan pergi. Dan kalau kamu belum tahu, kamu seharusnya bilang: ‘Saya mau tahu sekarang, kalau tidak saya ambil yang lain’.”

“Ini kan benar-benar belum pernah terjadi? Ini sungguh belum pernah terjadi,” lanjut Kieft. Setelah itu Michel van Egmond menyebut bahwa lebih dari sepekan lalu sudah dilakukan pembicaraan yang sangat panjang dengan Michael Reiziger, tetapi sampai sekarang keputusan juga belum diambil. “Sedikit lagi dan dia juga akan bilang: ‘Kalau begitu sudahlah’,” pikir Van Egmond.

Kieft tidak memperhitungkan skenario itu. “Dia tidak akan begitu. Reiziger harus bersyukur kalau dia jadi dipilih. Tentu saja kamu tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi sekarang semua orang sudah menentangnya. Saya juga lebih suka menempatkan seseorang yang sudah matang dan berpengalaman di sana. Tapi ya, saya juga tidak tahu.”

Saat ini tampaknya sudah tidak ada lagi kandidat serius lain di KNVB. Peter Bosz kini kembali berkomitmen kepada PSV, Erik ten Hag kepada FC Twente, dan Arne Slot ingin mencari pekerjaan baru di sepak bola klub.

Louis van Gaal memang sempat mengatakan bahwa direktur sepak bola Nigel de Jong selalu boleh meneleponnya, tetapi sejauh ini hal itu belum terjadi. Karena itu, Reiziger, yang dalam periode terakhir menjadi pelatih Jong Oranje, tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Koeman.