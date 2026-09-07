Wim Kieft melihat seorang pemain benar-benar berkembang pesat setelah hengkang dari Ajax

Wim Kieft pada Senin di podcast KieftJansenEgmondGijp secara mencolok memuji Wout Weghorst. Ia menilai ada beban yang terangkat dari penyerang itu sejak ia menukar Ajax dengan FC Twente.

Kieft melihat Weghorst mencetak gol dengan cara yang indah saat melawan FC Groningen pada Minggu, sehingga FC Twente pada akhirnya meraih satu poin di utara negeri. "Dia bermain sangat baik," demikian kesimpulannya sehari kemudian.

"Kamu jadi melihat Wout Weghorst dengan cara yang berbeda," lanjut Kieft dalam komentarnya soal striker De Tukkers yang banyak dibicarakan itu. "Kalau Anda menempatkannya di Ajax. Dan kita tahu Ajax sudah kacau selama lima tahun, dengan segala hormat. Striker di sana harus hampir sama bagusnya dengan Van Basten. Tapi sebenarnya tidak ada yang seperti itu."

"Lalu Anda melihat Weghorst mengontrol bola. Dan tingkah yang kaku itu. Tapi sekarang dia bermain untuk Twente, dan Anda melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Dia jauh lebih cocok di sana," Weghorst tampaknya berkembang sejak kedatangannya ke Enschede. "Dan tentu saja terbantu juga karena Anda tidak diganti setiap pertandingan. Memangnya itu yang terus mereka lakukan di Ajax, bukan? Lalu mereka pakai Dolberg lagi, lalu yang ini atau yang itu."

"Jadi dia nyaman di sana. Dan para pesepakbola itu di mana-mana sama saja. Mereka berpikir: anak ini aneh sekali. Tapi kalau sesekali dia bisa mencetak gol. Tapi bukankah menyenangkan juga punya seseorang di ruang ganti yang sedikit aneh? Bukankah itu menghibur setiap hari?" tanya Kieft kepada rekan-rekannya sesama podcaster.

Weghorst mencetak gol sesaat sebelum jeda melawan FC Groningen, yang sempat menghapus ketertinggalan awal saat menghadapi Twente. Kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah laga yang menarik.

Twente akan menjamu Telstar pada Rabu, yang merebut satu poin secara dramatis saat melawan SC Cambuur. Tiga hari kemudian, ADO Den Haag yang mengawali musim dengan buruk akan bertandang ke De Grolsch Veste.