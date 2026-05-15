Pada malam hari dari Kamis ke Jumat, Memphis Depay kembali tidak masuk dalam daftar pemain Corinthians. Penyerang tersebut belum cukup fit untuk bermain. Namun, pertanyaannya adalah apakah Memphis akan pulih tepat waktu. Wim Kieft sudah tahu siapa yang harus menjadi penggantinya, demikian tulisnya dalam kolomnya di De Telegraaf.

Kieft terkesan dengan dua pemain Belanda di Serie A. Denzel Dumfries berada dalam performa yang sangat baik setelah pulih dari cedera jangka panjang. “Dalam performa seperti ini, dia bisa menjadi penentu bagi Belanda di Piala Dunia. Ronald Koeman harus mengatur sayap kanan sedemikian rupa agar kualitas Dumfries dimanfaatkan secara optimal.”

Menurut Kieft, tipe pemain sayap kanan tidak menjadi masalah. “Itu tergantung pada apa yang paling cocok untuk Dumfries. Bisa saja Donyell Malen atau Teun Koopmeiners, asalkan mereka bermain untuk mendukung Dumfries, karena dia benar-benar tak tergantikan.”

Pemain Belanda kedua yang mencuri perhatian di Italia adalah Malen. Penyerang ini sering mencetak gol di AS Roma. Itulah mengapa dia juga menjadi alternatif di posisi penyerang, jika Memphis tidak pulih tepat waktu.

“Belum bisa dipastikan, tapi Malen memang layak mendapat kesempatan di posisi penyerang, karena dia memang penyerang yang sedang dalam performa terbaik,” kata mantan pemain sepak bola itu. “Koeman biasanya menempatkannya di sayap kanan, tapi di posisi penyerang dan sayap kiri dia lebih lincah.”

Gaya bermain Malen dan Memphis sangat berbeda. Oleh karena itu, Kieft memahami perdebatan bahwa pelatih tim nasional mungkin harus menyesuaikan taktik agar penyerang AS Roma ini bisa bermain secara optimal.

“Dengan Depay yang dalam kondisi prima, Koeman tidak akan banyak melakukan perubahan, tetapi jika tidak, wajar saja jika pelatih tim nasional menyesuaikan beberapa detail untuk memaksimalkan potensi Malen,” kata Kieft, yang penasaran bagaimana hal itu akan berjalan menjelang Piala Dunia melawan Aljazair atau Uzbekistan. “Semakin banyak opsi yang ada, semakin besar peluang Belanda untuk melaju jauh di Piala Dunia.”