Wim Kieft khawatir: 'Belanda tidak boleh kehilangan dia selama sisa Piala Dunia'

Wim Kieft masih percaya pada pemain timnas Belanda, Donyell Malen. Hal itu diungkapkan oleh mantan penyerang andalan tersebut dalam kolomnya di De Telegraaf.

Kieft memiliki harapan tinggi terhadap Malen di Piala Dunia kali ini. “Dia dalam performa terbaiknya di AS Roma, mencetak gol secara beruntun, dan diharapkan bisa melakukan hal yang sama untuk Oranje.”

“Setelah dua laga persahabatan dan dua pertandingan Piala Dunia melawan Jepang dan Swedia, Malen harus berhati-hati agar tidak mengikuti jejak dari penyerang tengah ke sayap kanan hingga menjadi pemain cadangan saat melawan Tunisia. Terutama karena pesaingnya, Brian Brobbey dan Crysencio Summerville, tampil impresif,” kata Kieft.

Meski demikian, Kieft akan memahaminya jika pelatih kepala Ronald Koeman masih memberikan kesempatan terakhir kepada penyerang berusia 27 tahun itu sebagai sayap kanan saat melawan Tunisia. “Karena Belanda telah lolos ke babak berikutnya dan agar Malen tidak absen di sisa turnamen. Wajar jika dia tidak tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi, tetapi baru dua pertandingan Piala Dunia yang telah dimainkan.”

“Mungkin Koeman akan sangat membutuhkan Malen di sisa turnamen ini. Bagi pemuda itu, akan sangat menyenangkan jika dia bisa mencetak satu gol melawan Tunisia,” tutup analis asal Amsterdam tersebut.

Malen sejauh ini telah tampil dalam 55 pertandingan internasional bersama timnas Belanda. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak 13 gol dan menyumbang sembilan assist.

Mungkin Malen beruntung. Summerville dan Memphis Depay, dua pesaingnya di lini depan, berada dalam risiko kartu kuning saat melawan Tunisia.