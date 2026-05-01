Wim Kieft: 'Dia mungkin saja telah menyelamatkan karier Robin van Persie sebagai pelatih'

Wim Kieft berpendapat bahwa karier Robin van Persie mungkin telah diselamatkan oleh Dick Advocaat. Hal itu tertulis dalam kolomnya di De Telegraaf.

Feyenoord mengalami musim yang sulit. Di bawah asuhan Van Persie, tim asal Rotterdam ini tidak berhasil melewati fase grup Liga Europa dan di Piala KNVB Eurojackpot, mereka sudah tersingkir di babak kedua.

Di VriendenLoterij Eredivisie, Feyenoord memulai musim dengan baik, tetapi pada suatu saat performa mereka mulai menurun. Namun, klub ini masih berada di posisi kedua, sebagian karena pesaingnya juga sering kehilangan poin.

Akibat hasil yang mengecewakan, pada bulan Maret diumumkan bahwa Advocaat ditunjuk sebagai penasihat Van Persie hingga akhir musim. Dan hal itu tampaknya membantu: sejak saat itu, Feyenoord tidak pernah kalah lagi. Mereka bermain imbang melawan Ajax (1-1), FC Volendam (0-0), dan NEC (1-1), serta menang atas FC Groningen (3-1).

Kieft melihat perbaikan dalam permainan Feyenoord. “Van Persie kini pasti menyadari bahwa ia berada di jalur yang salah di klubnya. Dalam tiga hasil imbang melawan Ajax, FC Volendam, dan NEC serta kemenangan atas FC Groningen, terlihat pengaruh penasihat Dick Advocaat,” kata analis tersebut.

“Sebuah kenyataan yang menyakitkan bagi Van Persie setelah semua ide dan ceritanya tentang sepak bola menyerang. Dengan pendekatan baru yang realistis, Feyenoord tampaknya akan memastikan partisipasi di Liga Champions dan sekaligus mungkin menyelamatkan karier Van Persie sebagai pelatih kepala.”

“Kecuali jika perubahan-perubahan dalam beberapa pekan terakhir di Feyenoord tidak membuatnya berpikir ulang. Jika tidak, ia akan terus mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri sebagai pelatih kepala di masa depan,” tutup Kieft.