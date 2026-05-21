Wim Kieft: "Dia tetap akan dikenang sebagai orang yang suka mengeluh, sok-sokan, dan cengeng"

Wim Kieft berharap Neymar (34) dapat kembali bersinar di Piala Dunia mendatang. Tamu tetap acara KieftJansenEgmondGijp ini menyadari bahwa penyerang Brasil tersebut sering kali harus berjuang melawan citra dirinya sebagai pemain yang rentan cedera.

''Saya berharap Neymar bisa dalam kondisi fit. Dan bisa melakukan sesuatu yang hebat lagi,'' kata Kieft mengungkapkan harapannya dalam podcast hari Kamis, beberapa minggu sebelum pertandingan grup pertama di Piala Dunia melawan Maroko.

''Karena dia akan tercatat dalam sejarah sebagai si pemarah. Si cengeng dan si sok, yang melakukan hal-hal berlebihan. Tapi orang-orang lupa bahwa dia bermain luar biasa di FC Barcelona,'' kata Kieft mengenang masa kejayaan Neymar di Spanyol.

René van der Gijp langsung menyambung. ''Kalau lihat rekaman-rekaman dari Brasil, saat di Santos. Luar biasa, dari masa-masa awalnya. Saat itu dia sepuluh kilogram lebih ringan. Neymar sangat cepat, luar biasa.''

Neymar terakhir kali bermain untuk tim nasional Brasil pada Oktober 2023. Meskipun demikian, pelatih tim nasional Carlo Ancelotti memanggil penyerang tersebut untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi partisipasi keempat sang veteran di Piala Dunia, setelah 2014, 2018, dan 2022.

Penyerang Santos yang banyak dibicarakan ini saat ini mengalami cedera betis, sehingga menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan melawan Maroko pada 14 Juni. Dokter tim nasional Rodrigo Zogaib berusaha menenangkan kekhawatiran seputar Neymar dalam wawancara dengan O Globo.

''Neymar akan bergabung dengan tim nasional dalam kondisi hampir atau sepenuhnya fit,'' kata dokter olahraga tersebut. Timnas Brasil akan memulai persiapan untuk Piala Dunia dengan sesi latihan pada 27 Mei.