Wim Kieft dan René van der Gijp tertawa terbahak-bahak saat nama pemain Ajax disebut

Maarten Paes sebaiknya melewatkan podcast KieftJansenEgmondGijp untuk sementara waktu. Kiper Ajax berusia 27 tahun itu terus-menerus menjadi bahan tertawaan dalam episode-episode terakhir.

Ketika suasana di KJEG Blessuretijd menjadi hening, René van der Gijp tiba-tiba tertawa. “Wouter Paes!” Analis kontroversial dari Vandaag Inside itu kemudian dikoreksi oleh rekan-rekannya.

Wim Kieft ikut menyela. “Dari mana sebenarnya dia berasal? Di mana dia bermain sebagai kiper untuk Ajax? Serius... Di mana dia bermain sebagai kiper untuk Ajax? Amerika? Oh...”

“Dia memang tinggi,” lanjut Kieft dengan sinis. “Tapi dia tidak bisa jadi kiper!” Gijp bertanya-tanya dengan keras bagaimana Ajax bisa mendapatkan kiper seperti Paes. “Apakah dia pernah bekerja sama dengan Jordi Cruijff di Indonesia?”

Kemudian, jurnalis Michel van Egmond merangkum kariernya berdasarkan Wikipedia. “Nol pertandingan untuk NEC, nol kemenangan.”

Van der Gijp mulai tertawa semakin keras. “Itu adalah puncak kariernya. Hahaha!” Van Egmond memutuskan untuk mengakhiri topik ini. “Baiklah, apa peduli kita semua.”

Paes, yang pada Februari dibeli seharga 1,5 juta euro dari Dallas, terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029. Dalam enam pertandingan liga pertamanya, ia kebobolan tujuh gol. Dua kali kiper asal Nijmegen itu menjaga gawangnya tetap bersih. Terutama ketika Paes mencari solusi dengan mengolah bola, hal itu seringkali (hampir) berujung pada kegagalan.